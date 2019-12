-DEMİRÖREN TRABZONSPOR'U ÖVDÜ İSTANBUL (A.A) - 07.12.2010 - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, bu sezon ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geçtiklerini belirterek, ''En iyi futbolu Beşiktaş ve Trabzonspor oynuyor''dedi. Lig TV'de yayınlanan Futbol Gündemi programına katılan Demirören, ''Geçmişte yaptığınız bir konuşmada (3 büyük değil, 2 büyük yaratılmaya çalışılıyor) demiştiniz. Hala bu görüşte misiniz?'' sorusu üzerine, ''Bu sene aksine biz onları geçtik. Bu sene 2 büyüğü geçtik'' yanıtını verdi. Zirve yarışında 9 puanlık farkın kendilerini umutsuzluğa düşürmediğini ifade eden Demirören, ''Şampiyonlukta Beşiktaş'ın rakibi yine kendisidir. Şanssızlık olmaz, sakatlık olmaz, hocamız, yönetimimiz, futbolcularımız, taraftarımız hata yapmazsa şampiyon oluruz. Ama hata yaparsak tabii ki şampiyon olamayabiliriz'' dedi. Demirören, ''Bizim şampiyonluk şansımız yüzde 50'' derken, ''En son Denizli'de şampiyon olduğumuzda ilk yarıda 8 puan gerideydik. Futbolda 3 puanlık sistemde her şey olabilir'' ifadesini kullandı. Başkan Demirören, Türk futbolundaki resmin şu anda güzel gittiğini dile getirerek, ''Futboldaki yıldızların korunması taraftarıyım. Hakemlerimin performansı bu yıl cidden çok iyi. Bu sene çok farklı gördüm. Her şeyin çok iyi gittiğini gördüm. Hakemler gündeme gelmiyor. Resim şu an çok güzel gidiyor. Bu resimdeki eksiklik yaşanan kavgaların olması. Bunun da önüne geçebilirsek futbol çok daha güzel hale gelir. Bunu hep beraber yapmalıyız. Basın, federasyon, taraftar, kulüp hepimiz aynı gemideyiz'' diye konuştu. Devre arasında yapılacak transferlerle açıklama yapmaktan kaçınan Yıldırım Demirören, ''Fernandes'i borsaya bildirdik. Görüşmelerimiz sürüyor. İmza kurumadan hiçbir şeyi cepte görmüyorum. Hocamızın göndereceği futbolcularla paralel görüşmeler devam ediyor. Yapacağımız transferler bitmeden açıklayamayız. Borsaya açık bir kulübüz, bir şey olmadan (oldu) diyemeyiz'' ifadesini kullandı. Başkan Demirören, transferin gözde isimlerinden Emenike ile ilgili bir soru üzerine de ''Emenike'yi kesinlikle düşünmüyorum'' yanıtını verdi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın ''Tek büyük Fenerbahçe'' sözünün hatırlatılması üzerine Demirerön, ''Kendi camiasını böyle görebilir. Buna saygı duyuyorum. Ama filden büyük deve var. Her kulübün kendine göre büyüklüğü var'' ifadesini kullandı. -''EN İYİ FUTBOLU BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR OYNUYOR''- ''Bu sezon en iyi futbolu Beşiktaş ve Trabzonspor oynuyor'' diyen Demirören, Bursaspor'un da geçtiğimiz sezon bileğinin hakkıyla şampiyon olduğunu vurguladı. Demirören, bu sezon 16 puanlık fark nedeniyle Galatasaray'ın şampiyon olmasının zor gözüktüğünü ifade ederek, ''Ancak Galatasaray ne düşme tehlikesi yaşar, ne de lig sonunda Avrupa'dan kopar. Bu zorlukları ben de yaşadım. Yaşanan filmi ben görüyorum'' ifadesini kullandı. Yıldırım Demirören, başkan olarak yaşadığı zor anları babası Erdoğan Demirerön ile paylaştığını açıkladı. Demirören, kadrolarıyla, yönetimle ve teknik heyetle güzel yolda olduklarını belirterek, ''Her şey neticeye endeksli olmasın. Camiada birlik beraberlik sağlandı. Bu olduğu sürece başarı gelir. Camia olarak yolumuza devam ediyoruz. Şampiyon olamayabiliriz de ama mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'' dedi. Yapılan her yatırımın dönüşünün olmayabileceğine dikkati çeken siyah-beyazlı kulübün başkanı, İspanya'da Real Madrid'in 250 milyon avro harcadığını, ancak geçen sezon ligde şampiyon olamadığını, kupadan ve Şampiyonlar Ligi'nden elendiğini dile getirdi. Kulüp olarak güzel bir sinerji yakaladıklarını vurgulayan Demirören, bu sinerjinin kendilerini iyi yerlere getireceğini ve son dönemdeki başarıları sırasında takımın yarısının olmadığını ifade etti.