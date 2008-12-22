Demirören tepkili



Kendi sahasında Beşiktaş'ı 4-2 mağlup eden Galatasaray'da Başkan Adnan Polat, 3 puan aldıklarını ve mücadeleden memnun olduğunu söylerken, Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören ise hakem hataları sonrası MHK Başkanı Oğuz Sarvan'ın iyi düşünmesi gerektiğini söyledi.





Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, 4-2 kazandıkları Beşiktaş maçında takımlarının sergilediği futboldan memnun olduklarını söyledi.



Polat, güzel bir derbi maçı oynandığını belirterek, ''İyi oynadık. Kazanmamız normal. 3 puan aldık ve mücadeleden memnunuz'' dedi.



Ligin ilk yarısını daha üst sıralarda bitirmeyi ve daha fazla puan toplamayı planladıklarını, ancak bunu başaramadıklarını anlatan Polat, ''Lige iyi başlayamadık. Ancak son haftalarda iyi olduğumuzu düşünüyorum. İkinci yarıda daha da iyi olacağız'' ifadesini kullandı.



Polat, karşılaşma sonrası Beşiktaşlı yöneticilerin hakem Cüneyt Çakır'a olan tepkilerinin sorulması üzerine, olayı görmediğini söylemekle yetindi.



DEMİRÖREN: SARVAN İYİ DÜŞÜNMELİ



Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, karşılaşma sonrasında Galatasaray'ı kutladı. Maç ile ilgili açıklamasını 25 aralık Perşembe günü yapacağını dile getiren Demirören, ''Cuma günü Fenerbahçe maçında başlayan, ardından Trabzonspor ve bugün de bizim maçımızda devam eden hakem hataları sonrası MHK başkanı Oğuz Sarvan'ın iyi düşünmesi lazım. Biz açıklamamızı perşembe günü yapacağız'' diye konuştu.



Demirören, karşılaşma sonrası siyah-beyazlı yöneticilerin hakeme tepkilerinin sorulması üzerine ''Az bile yaptılar'' cevabını verdi.

