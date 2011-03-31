-DEMİRÖREN TAYFUR HAVUTÇU'DAN UMUTLU İSTANBUL (A.A) - 31.03.2011 - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Tayfur Havutçu'nun teknik direktörlüğü döneminde futbol takımının bir ivme kazanmasını dileyerek, ''Kalan maçlarımızda futbolcularımızın siyah-beyaz formamıza yakışır bir şekilde terlerinin son damlasına kadar mücadele edeceklerine olan inancımı dile getirmek istiyorum'' dedi. Siyah-beyazlı kulübün aylık resmi yayın organı Beşiktaş Dergisi'nin nisan sayısındaki başyazısında camiaya seslenen başkan Demirören, öncelikle, görevden ayrılan futbol takımının eski teknik direktörü Bernd Schuster'e, ''bugüne kadarki emeği ve istifa ederken gösterdiği duruş'' nedeniyle bir kez daha teşekkür etti. Schuster döneminde futbol takımının, özellikle Avrupa kupalarında başarılı olarak, gruplu sisteme geçildiğinden bu yana UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez gruptan çıkmayı başarmanın yanı sıra, Avrupa kupalarında bir sezonda en çok maç oynadıkları, en çok gol attıkları ve en çok galip geldikleri bir sezonu yaşadıklarını anlatan Demirören, şunları kaydetti: ''Ben ve yönetici arkadaşlarım, önümüzdeki sezon da kendisiyle yola devam etme niyetinde olmamıza rağmen sayın Schuster, ligde arzuladığı şekilde futbol takımına gerekli faydayı gösteremediğine kanaat getirdiğini ve gösterilen güveni suistimal etmek istemediğini belirterek, istifa kararını şahsıma bildirmiştir. Sezon başından beri takımımızın başında bulunan Bernd Schuster'e, bugüne kadarki emeği ve istifa ederken gösterdiği duruş nedeniyle bir kez daha teşekkür ederim.'' Böyle bir süreçte yeni teknik direktör arayışını doğru bulmadıkları için, futbol takımını sezon sonuna kadar Tayfur Havutçu'ya emanet ettiklerini anlatan Yıldırım Demirören, ''Sizlerin de desteğiyle, Tayfur Havutçu'nun teknik direktörlüğü döneminde futbol takımımızın bir ivme kazanmasını diliyor, kalan maçlarımızda futbolcularımızın siyah-beyaz formamıza yakışır bir şekilde terlerinin son damlasına kadar mücadele edeceklerine olan inancımı dile getirmek istiyorum'' ifadelerini kullandı. -ERKEK BASKETBOL TAKIMINA ÖVGÜ- Yıldırım Demirören, siyah-beyazlı kulübün başarı hedefinin sadece futbolda değil, Beşiktaş'ın temsil edildiği bütün branşlarda geçerli olduğunu kaydetti. Başkan Demirören, ''Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki, Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünde Beşiktaş Cola Turka Erkek Basketbol Takımımız önemli bir çıkış yakalamıştır. Özellikle derbi galibiyetiyle hepimizi mutlu eden takımımız, ne kadar doğru adımlar attığımızı ve zirve adayı bir ekip olduğumuzu ispatlamıştır'' şeklinde görüşlerini aktardı.