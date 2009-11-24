Demirören: Taraftarlarla bir sorunum yok

Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, taraftarlarla herhangi bir sorununun olmadığını söyledi.

Demirören, Kanaltürk'te telefonla katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, kendisinin Beşiktaş tribünleriyle bir sorunun olmadığını belirterek, ''Takımımız iyi oynadığı sürece, galip geldiği sürece zaten Beşiktaş taraftarı kenetlenecektir. Kenetlenmenin meyvesini geçen sene nasıl iki kupayla aldıysak, bu sene de bu takımın büyük başarılara imza atacağına inanıyorum'' diye konuştu.

Siyah-beyazlı takımın Fenerbahçe ile yaptığı derbi maçına neden gitmediği yönündeki soruyu yanıtlayan başkan Demirören, ''Kızım hastaydı, onun için gitmedim. Kızımla birlikte seyrettim'' dedi.

Demirören, ''Maça gittiğiniz de ayaklarınızın geri gittiği oluyor mu?'' sorusunu ise ''Hem ben, hem Demirören ailesi o statta büyüdük. O statta yaşlanacağız. Benim çocuklarım da o statta büyüyüp, yaşlanacak. Beşiktaş taraftarlarıyla birlikte her zaman orada olacağız. Orası bizim mabedimiz'' şeklinde yanıt verdi.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, daha önceki tezahüratlar nedeniyle kızgınlığının olup olmadığı sorusunu ise şu şekilde yanıtladı:

''Hayır kızgınlık olmadı. Protesto olabilir, yönetimden memnun olmayabilirler. Ben kötü tezahürata karşıyım. Sadece Beşiktaş'ta değil, Türk sporunda kötü tezahürata karşıyım. Bunu Türk toplumundan temizlememiz lazım.''

Kulübün kendisine olan borcu konusundaki soru üzerine, Beşiktaş'ta seçim sürecinin başladığını hatırlatarak yanıt veren Yıldırım Demirören, ''Bunlar seçim sürecinin cevaplarıdır. Seçim sürecinin cevaplarını telefonla vermek Beşiktaş başkanına yakışmaz. Zamanı geldiğinde bunların cevabını vereceğiz'' dedi.

-''ŞAMPİYONLUĞUN EN GÜÇLÜ ADAYIYIZ''-

Beşiktaş tribünlerinde yer alan 36 kişinin gözaltına alınmasında kendisinin talimatı olup olmadığı yönündeki soruyu ise Demirören, ''Ben devletin üstünde değilim. Emniyet, Valilik ve il güvenlik kurulunun 1 seneye yakındır yaptığı çalışmalar sonucunda göz altına alınan kişilerdir. Bunun geçmişi çok uzundur. Sadece tribünlerdeki 2-3 maçlık olaylar değildir. Bu süreç içinde artık bıçak kemiğe dayandığı için emniyet ve valilik harekete geçmiştir'' şeklinde konuştu.

Başkan Demirören, kendisine yönelik yapılan protestolar konusunda, ''Beşiktaş taraftarının tek görevi vardır, o da takımını desteklemek. Biz bir aileyiz. Kol kırılır yen içinde kalır. Aile içinde olan olaylar içerde kalır ve aile içinde biter. Bunda büyütülecek bir şey yok'' derken, Beşiktaş'ın şampiyon olup olmayacağı yönündeki soruyu ise ''Onu zaman gösterecek, ama şampiyonluğun en güçlü adayıyız'' diye yanıtladı.