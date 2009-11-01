Demirören, takımdan memnun

Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Şampiyonlar Ligi'nde umutlandıkları dönemde, takımın ve teknik ekibin gösterdiği üstün performanstan son derece memnun olduğunu söyledi.



Yıldırım Demirören, Beşiktaş Dergisi'nin Kasım ayı sayısında yer alan yazısında, geçen sezonun Turkcell Süper Lig şampiyonu olarak sezona başlayan Beşiktaş'ın gösterdiği performans üzerine çeşitli olumsuz yorumların yapıldığını hatırlatarak, ''Yorumların aksine sahadaki oyun, iyi oyun ve takım oyunu üzerinedir. Beşiktaşımız'ın mükemmel hücumlarını gollerle süsleyememelerinden kaynaklanan eleştiriler, teknik direktörümüz Mustafa Denizli'nin ve oyuncularımızın profesyonelliği ile aşılmaya başlamıştır'' ifadelerini kullandı.



Kasım ayında futbol takımının ulusal ve uluslararası arenada çok önemli maçlar oynayacağını kaydeden Demirören, siyah-beyazlı taraftarlara şöyle seslendi:



''Küresel futbolu fethedecek olan, hayatımızın her anında, renklerine ve armasına gönül verdiğimiz Beşiktaşımız'ın tarihe yeni imzalar atması için, gelin birliğimizin her zamankinden daha güçlü olduğunu gösterelim. Renklerimize olan aşkımızın oluşturduğu birlikteliğimizin, sevgi ve saygıyla bugünlere geldiğini gösterelim. Öncü ve örnek kulüp kimliğimizi bir kez daha gösterelim.''



