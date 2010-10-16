Demirören: Stat 42 bin kişilik olacak

T24 - Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören, %100 Futbol Özel'de Rıdvan Dilmen ve Güntekin Onay'ın sorularını yanıtladı. Yıldırım Demirören son günlerde gündemde olan 'Stat' konusunda önemli açıklamalarda bulundu.



Yıldırım Demirören, stad yapımı için izin aldıklarını ve Mayıs ayında kazma vurmayı düşündüklerini söyledi.

Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören "Hedefleriniz büyükse stadlarınız da o derecede büyük olması gerekiyor. Biz rahmetli Hasan Doğan'la beraber bu projeye başlamıştık. Biz stadın yerini taşımak isteseydik, ertesi gün stad yapımına başlayabilecektik. Beşiktaş'ın kalbi olan, konumu en güzel stad olan İnönü Stadı'nın yerini değiştirmek istemedik. Tarihi bir yer olduğu için bu kadar uzadı. Sonunda ancak bugün izin çıktı. Bu konuda Sayın Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonra bir kaç prosedür daha var, Anıtlar Kurulu'na gidecek. Onlar da umarız izin verir, ve Mayıs ayında kazmayı vururuz diye düşünüyorum. Bu projeyle ilgili 'Anıtlar Kurulu'ndan bir cevap gelene kadar konuşulması doğru değildir, Anıtlar Kurulu'ndan gelen cevaba kadar açıklanacak projeler de doğru değildir. Tek doğru düşünce stadın 42 bin kişilik olacağıdır" şeklinde konuştu.

Stadı yap, işlet, devret şeklinde yapmayı düşündüklerini söyleyen Demirören "Herkes bu izni bekliyordu. Bizim hedefimiz stadı yap, işlet, devret şeklinde yapmak. Bir ihale yapacağız, kazanan firma yapacak ve işletecek. Ancak burada 2 husus var; Bir isim hakkı bizde olacak, ikincisi de anlaşılan fiyata göre bize pay verecekler. Bu Allianz Arena'yı yapan şirket de olabillir yerli şirket de olabilir." dedi.

Bu dönemde maçlarını nerede oynayacakları şeklindeki soruya ise Demirören "Bizim aklımızda projeler var. Birincisi, federasyon da kabul ederse, Anadolu'da stadı olup Süper Lig'de takımı olmayan şehirlerde maç yapmak, ikincisi ise lig maçlarını da Kasımpaşa Stadı'nda oynamak." şeklinde cevap verdi.



"Avrupa'da ilk 10'a gireriz"



Rıdvan Dilmen'in "Aklınızda kalan en önemli olay" şeklindeki soruya Yıldırım Demirören "Döndüğümde 1. sırayı Fulya'yı koyarım. Bugün Beşiktaş yönetimi orada herşeyi teslim etmiştir ve kendi geliri de bellidir. Şu an orda 500 milyon dolarlık değer orada yatıyor. Fulya'nın geliri ortalama 15 milyon dolar, Akaretler'den gelen gelir ise 3-3.5 milyon dolar civarında. Yani toplamda 18.5 milyon dolar geliri var Beşiktaş'ın. Bu Avrupa'da çoğu takımdan fazla. Gayri menkulleri çıkarın biz ilk ona gireriz." şeklinde cevap verdi.

Yıldırım Demirören, borçlanmadan büyük oldmanın imkasız olduğunu söylerken "231 bin civarında bir borç gözüküyor, borçlanmadan büyümek imkansız. Onun için mühim olan bu borcu ödeyebilecek olan güce sahip olmak. Bizim amacımız da bunu yapmak için kısa dönemli borcu, uzun döneme yaymaktı. Bunu da 3 bankayla konuşarak hallettik. Borçlanmadan bir hedefi kovalamanın imkanı yok. Bu alınan 75 milyon dolarlık borç ise nefeslenmek için alınmıştır. Dediğim gibi kısa vadeli borçları kapatıp, uzun vadeye yaymak için alındı. Bize UEFA Avrupa Ligi'nden 8 milyon euro para gelecek. Forma satışları ve İnönü Stadı'nın isim hakkını satarak geçen seneki gelirimizi 1.5 ayda kazandık." dedi.

FİYAPI'YA da anlaşma sağlayan Yıldırım Demirören "Öncelikle FİYAPI'ya teşekkür etmek istiyorum. 1+1 yıllık anlaşma yaptık. Yani stad yıkıldığı anda bu antlaşma bitecek. Bize şimdiki sponsorumuzdan daha fazla parayla firmalar geldi. Ancak bu firmalar sadece kendi isimlerini koymak istedi. Biz de bunları reddettik. İnönü isminin yaşamasını istedik. Kulüplerin yaşaması için isimler değişebiliyor." şeklinde konuştu.



"Iverson ile görüşüyoruz"

Beşiktaş Cola Turka'nın transfer listesinde bulunan süper yıldız Allen Iverson ile ilgili açıklamalarda bulunan Yıldırım Demirören "Iverson şu anda görüşüyoruz. Karşılıklı görüşmelere başladık. Bazı şartlarımız var, eğer şartlarda anlaşırsak; Iverson büyüklüğü kadar da kolay bir oyuncu değil, onun kontrolünü de yapmak lazım, şartlarda anlaşmamız lazım. Ona göre belli olacak" şeklinde konuştu.

Son günlerde tartışılan Arda Turan ile ilgili açıklamalarda da bulunan Demirören "Sevgili Arda'yla ilgili söylenen lafı sonuna kadar kabul etmiyorum. Ama hem Arda'nın, hem de Arda 'haklıdır' diyen çok kişiyi kabul etmiyorum. Bu konuda Arda da hata yaptı, Arda'yla aynı dili kullanılan yönetici de hata yaptı. Futbol değerini de kaybettik." şeklinde konuştu.



"En büyük rakibimiz biziz"

Şampiyonluk yolundaki rakiplerini değerlendiren Demirören "3 büyük kulüp her zaman şampiyonluğun en büyük adayıdır. Bu sene Bursaspor, Trabzonspor da çok güçlü. Bizim rakibimiz kendimiziz. Eğer futbolcu hata yapmassa, teknik direktörümüz hata yapmazsa şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Biz kaybesek bile çok iyi futbol oynuyoruz. Bizim dışımızda, Trabzonspor ile Bursaspor çok iyi futbol oynuyorlar." şeklinde konuştu.

Yıldırım Demirören amatör şubelerde sponsor olmadan bir yerlere gelmelerinin zor olduğunu söylerken "Amatör şubeler her kulüp için büyük bir külfet. Neden? Çünkü geliriniz çok az. Futbolda başarıyı kovalıyorsunuz, hem de onun parasından alıp amatör branşlara kaydırıyorsunuz. Baskette bu sene büyük bir kadro kurduk. Iverson gelirse Türkiye basketbolu için büyük bir adım olacak. Türkiye'de başarılı olmak için sponsorluk anlaşmalarına imzamız var. Kadın basketbolda ve voleybolda da takımlarımız çok iyi. Umarım hepsinde başarılı oluruz" dedi.



