Demirören: 'Rabia' işareti siyasi bir hareket değil

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kasımpaşa Beşiktaş maçında yaşananlarla ilgili, futbolcuların seyirciye saldırmasının benzerinin Hollanda’da yaşandığını ve oyuncuya ceza verilmediğini belirtti. Bunun nasıl olduğunu araştırdıklarını söyleyen Demirören, kendi görüşünün, Beşiktaşlı futbolculara ceza vermemek olduğunu söyledi. Yine kendi görüşünün, Kasımpaşalı oyuncu için disiplinin mekanizmasının çalıştırılması yönünde olduğunu belirten Demirören, Atatürk ve Mandela tişörtleriyle ilgili de, "İzin alınması gerekiyordu” dedi. Demirören, bir soru üzerine, ‘Rabia’ işaretinin siyasi bir hareket olmadığını söyledi.

TFF Başkanı Demirören’in açıklamalarından satır başları şöyle:

Kasımpaşa –Beşiktaş maçında, oyuncunun topu eliyle tuttuğunu gördük ve bu dünyada bir ilkti. Fernandes’in tekmelenmesi de Türkiye açısısından ilkti.

Ben maçtan sonra Sayın Fikret Orman’ı aradım. Onların duygularını çok iyi anlıyorum. Kendilerine 'müracaatınızı yapın, hakkınız gitmesin' dedim.

'Maçı terk etseydi kural hatası olurdu'

Fernandes’e yapılan harekete bakmamız lazım. Fernandes dünyada tanınan önemli bir oyuncu. Türkiye’nin imajı açısından önemli bir isim. Sayın Fikret Orman, savcıları göreve çağırdı ve kendisine katılıyorum. Fernandes o maçı terk etseydi esas o kural hatası olurdu.

'Bence iki oyuncuya ceza verilmemeli'

Özellikle Beşiktaş seyircisi cezadan yeni çıkmış, tekrar bu hareketler yapılıyorsa kendilerini yargılamalılar. Kırmızı kartlar yerden göğe kadar doğru. Hollanda’da bir örneği var. Kaleci, sahaya giren taraftara saldırıyor. Cezayı nasıl kaldırdılar, neden kaldırdılar bunu araştırıyoruz. Benim şahsi düşüncem ceza vermemek. Ama bunun artısı eksisi ne olur ona bakıyoruz.

Topu tutan Kasımpaşalı oyuncu art niyetliydi. Hata değil art niyet vardı. Biz federasyon olarak disiplini çalıştırabilir miyiz... Şahsi görüşüm çalıştırmak gerekiyor, art niyet vardı.

Atatürk ve Mandela tişörtleri

Fethiyesporlu futbolcuların ‘Yüce Atatürk’, Galatasaraylı Drogba ile Aboue’nin de Mandela’yı anma tişörtleri... Ceza yolunun açık olması eleştiriliyor, ne diyorsunuz?

Ben Galatasaraylı futbolcuları takdirle karşılıyor ve saygıyla eğiliyorum. Ama bize sormak zorundalar. Kıyafet talimatı bellidir. Bunu her kulüp bilir. İki olayda da hareket doğru ama yanlış olan izin alınmadan yapılmaları.

Federasyon kurallarla işler, bir kez bozarsanız sonu gelmez. Aynı Galatasaray tişört için UEFA’dan izin istedi de neden TFF’ye sormadı. Biz kuralları uygulamak zorundayız.

Bu olayın dünya medyasında yer almasına gelince. Bir şaklaban çıktı ve konuyu işledi. O kişinin neler biz yaptığını biliyoruz...

Atatürk’e karşı duyulan sevgi ve saygı tartışılmaz. Ama izin almadan çıkamazsınız. Hukuk herkes için aynı. Fethiyespor izin istese ve biz vermesek haklılar ama izin istenmedi.

‘Rabia’ işaretine neden ceza gelmedi?

O futbolcuların yapacağı hareketlerle ilgili talimata giriyor. ‘Rabia’ işareti futbolcuların yapamayacaları hareketler içinde yok. Bana göre de siyasi hareket değil, gözlemciye göre de değil...