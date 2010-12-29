Demirören: Quaresma'ya 20 milyon Euro verdiler reddettik

T24 - Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören, sezon başında Inter’den 7.3 milyon Euro’ya aldıkları Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma’ya, Avrupa’nın büyük kulüplerinden 20 milyon Euro’nun üzerinde teklif geldiğini ama satmadıklarını söyledi.

“20 milyon Euro’nun üzerinde paralar verdiler Quaresma için ama reddettik. Zaten kendisi de Beşiktaş’tan ayrılmayı düşünmüyor, sözleşmesini 2-3 yıl daha uzatmak istiyor.

Almeida ve Simao’yu tam zamanında aldık. Sezon sonu alsaydık, en az 2-3 milyon Euro imza parası isterlerdi.



Dün akşam NTV Spor’da canlı yayınlanan “Yüzde Yüz Futbol” programına katılarak gündemdeki konulara ilişkin görüşlerini anlatan ve önemli bilgiler veren Demirören, şunları söyledi:



Beşiktaş’a gelmeden önce Quaresma’ya sordular

Quaresma’ya çok büyük teklifler geliyor, biz reddediyoruz. 20 milyon Euro’nun üzerinde rakamlar teklif ettiler. Quaresma’nın bu konudaki görüşü ise net; bizimle mukavelesini 2-3 yıl daha uzatmak istiyor. Son gelen Portekizli oyuncuların (Almeida, Simao, Fernandes) transferinde Quaresma çok büyük referans oldu. Gelmeden önce onu aradılar, öyle ikna oldular.



Bu sezon en büyük eksiğimiz Sivok’tu

Bizim bu sezon en büyük eksiğimiz Sivok’tur. Öyle bir zamanda sakatlandı ki, transfer de yapamadık. Arkasından Ferrari de sakatlanınca zor durumda kaldık. Liderin 14 puan gerisine düşmemizin en büyük sebebi sakatlıklardır. Sakatlıklardan dolayı bu sezon kaç tane maça tam kadro çıkabildik! Lig şampiyonluğunu sonuna kadar kovalayacağız.



Ernst-Bobo kalırsa transfer yapmayız

Gelecek sezonun kadrosunu kuruyoruz. Eğer sezon sonunda sözleşmeleri bitecek Fabian Ernst ve Bobo’yu elimizde tutabilirsek yeni sezonda transfer yapmayacağız. “Simao ve Almeida’yı sezon sonunda getirselerdi, bonservis ücreti ödemeyeceklerdi” deniyor. Biz onları tam zamanında aldık. Eğer Almeida ve Simao’yu sezon sonunda almaya kalksaydık bonservisleri ellerinde olduğu için bizden en az 2-3 milyon Euro imza parası isteyeceklerdi.



İsmail’in parasını ödedik, Tabata sırada

Tabata ve İsmail’in bonservisleri için 1 lira bile ödemediğimiz söyleniyor. O, benim ve Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl ile aramda olan bir mesele. Kim ne karışır. Eğer varsa bir problem, arayın İbrahim Kızıl’ı, buyursun bağlansın. Bilir bilmez konuşuyorlar. İsmail’in parasının tamamı ödendi, Tabata’nın da bir kısmı kaldı. Tabata ve İsmail’in bonservisleri şu an Beşiktaş’ta değil mi? Dolayısıyla istediğim gibi değerlendiririm. Bizi kıskanan kişiler Beşiktaş’a zarar vermek istiyor.



O zaman neden vergi veriyoruz?

Amatör branşlara 20 milyon lira yatırım yapıyoruz ama gelir yok. Madem biz Beşiktaş Kulübü olarak amme hizmeti yapan bir derneğiz, o zaman neden vergi veriyoruz? Ben yılda 54 milyon lira vergi ödüyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray da bu civarlarda vergi veriyor. Ben artık ligde yabancı futbolcu sayısı artsın demem. İlk 11’lerde altyapılardan yetişen en az 2 oyuncu oynatılması mecburi hale getirilmeli.



Boykot haberi çıkınca ödemeleri durdurdum

Erkek basketbol takımı oyuncularının önceki gün antrenman boykotu yaptığı iddiasının doğru olmadığını söyleyen Yıldırım Demirören, “Her kulüp gibi ödemelerde benim gecikmek olabilir. Basketbolda 2 aylık bir gecikmemiz var evet. Ama antrenman olmadığı gün boykot var diye haberler çıkıyorsa, bu Beşiktaş’ın kıskanılacak hale geldiğini gösteriyor. O haber çıktığı için bugün (dün) erkek basketbolcuların ödemelerini durdurup, kadın takımının parasını ödettim” diye konuştu.



Almeida transferiyle Türkiye’de çığır açtık

“Werder’e verdiğimiz 2 milyon Euro’yu bir fondan aldık. Almeida’yı 10 milyon Euro’ya satarsak, yüzde 55’i kulübe, geri kalanı fona gidecek.”

Quaresma, Almeida ve Simao transferlerini bir fon sayesinde yaptıkları yönündeki iddialara açıklık getiren Yıldırım Demirören, şu ifadeleri kullandı: “Biz sadece Almeida’nın bonservisi için Werder Bremen’e verdiğimiz 2 milyon Euro’ya fondan karşıladık. Diğer futbolcular tamamen kulübümüzün kaynakları kullanılarak transfer edildi.

Almeida ile anlaştığımız sırada bu fon dediğimiz şirket bize geldi ve ortaklık teklifinde bulundu. Anlaşma şöyle... Almeida’nın bonservis parası olan 2 milyon Euro’yu onlar ödedi. Biz 3.5 yıl içinde bu futbolcuyu 10 milyon Euro ve üzerinde bir rakama satarsak, paranın yüzde 55’i yani 5.5 milyon Euro’su Beşiktaş’a, geri kalan 4.5 milyon Euro’su yatırımcı fona gidecek. 3.5 yıl sonra satamadık veya satmak istemedik; o zaman 3.5 milyon Euro verip, bonservisi alabiliyoruz.



‘Heykelini dikelim’ dediler

Ayrıca, Beşiktaş’a sormadan kimse Almei-da’yı alıp satamayacak ve hakkını başka bir şirkete veya kulübe devredilemeyecek. Fonla yaptığımız anlaşmayı Divan Kurulu Başkanı’na anlattım, ‘Heykelini dikelim’ dedi. Bu transfer modeli Türkiye’de bir ilktir. Fonun bizi seçmiş olmasının nedeni de Almeida’nın henüz 25 yaşında kaliteli bir oyuncu olması ve Beşiktaş’ın güçlü imajıdır.



