T24 - İstifa etmesi veya başkanlığı bırakmasının söz konusu olmadığını belirten Yıldırım Demirören, Quaresma'nın çok isabetli bir transfer olduğunu söyledi. Yeni sezon öncesi Avusturya'da kampta bulunan Beşiktaş'ın teknik direktörü Bernard Schuster de Quaresma'nın, camianın sevgisinin farkında olduğunu belirtirken, gidecek futbolcularla ilgili henüz bir kararını vermediğini söyledi.



Yeni sezona Avusturya'nın Pongau bölgesinde hazırlanan Beşiktaş futbol takımının kulüp başkanı Yıldırım Demirören, teknik direktör Bernhard Schuster ile düzenlediği ortak basın toplantısında, gündemde yeni transfer bulunmadığını söyledi.



Bir soru üzerine basında çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Demirören, ''Hocamızdan talep gelirse yönetim olarak toplanıp bütçemize göre bir karar alırız'' diye konuştu.



Teknik direktör Bernhard Schuster de yeni transferler konusunda henüz karar vermediğini belirterek, iki hazırlık maçı ve antrenmanlar olduğunu, kampın bitiminden sonra bir karar vereceğini söyledi.





'Onların en iyi seviyesini görmek istiyorum'





Takımın çalışmalarından çok memnun olduğunu ve bunu dün başkan Demirören'e de ilettiğini anlatan Schuster, ''Lige yeni başlayanların sırtlarına vurmanız lazım. Beşiktaş'a geldiğimden beri bu kadar istekli çalışan bir takım görmemiştim. Frene basmak istemiyorum çünkü onların en iyi seviyesini görmek istiyorum'' diye konuştu.



Bir soru üzerine Schuster, planlarının her şeye baştan başlamak olduğunu belirterek, önce Türkiye kupasını kazanmak sonra da UEFA'daki başarıları elde etmek istediklerini ve bu başarıların lige de yansıyacağını kaydetti.



Avusturya kampına PAF takımındaki oyuncuları da özellikle getirdiğini ifade eden Schuster, onların neler yapabileceğini yakından görmek istediğini ve çalışmalarından çok memnun kaldığını, ilk onbirdeki futbolcular ile alt yapıdan gelenlerin varlığının rekabet ortamı yaratılacağını ifade etti.





Demirören: Quaresma çok isabetli bir transfer





Başkan Demirören de yeni transferlerden Portekizli Quaresma'nın çok isabetli bir transfer olduğunu belirterek, futbol komitesi başkanı Serdar Adalı ile Cengiz Zülfikaroğlu'na transfer konusundaki çabalarından dolayı teşekkür ettiğini söyledi.



Quaresma'nın Beşiktaş camiasının beklentilerine de cevap vermesi için çok çalışması gerektiğini belirten Demirören, geçen sezon 30 milyon euroya satılmasına rağmen bu yıl 7.3 milyon euro ile transfer ettiklerini bildirdi.





'Quaresma, Beşiktaş camiasının sevgisinin farkında'





Teknik direktör Schuster, Quaresma'nın oyunculuğu konusundaki bir soruya, ''Quaresma'nın ne kadar istekli ve arzulu olduğuna sizler de şahit oluyorsunuz. Nasıl bir oyuncu olduğunu göstermek istiyor. Ufak jestler ve hareketlerle bunu kanıtlıyor. Sorumluluk altına girdi. Beşiktaş camiasının kendisine olan sevgisinin farkında. Böyle oyuncular ligin kalitesini de artırır'' dedi.



Takım içindeki Türk futbolcularla ilgili kararını henüz vermediğini ifade eden teknik direktör Schuster, ''Takımdan bir oyuncunun gönderilmesi hoca olarak benim için en zor karardır'' diyerek, ''Bir futbolcuya git demek iyi birşey değil. Zorunluluktan doğuyor bazen. Mevcut oyuncularımız var, dünya kupasında iki oyuncumuz daha var. Şu anda gidecekler konusunda verilmiş bir karar yok" diye konuştu.





Demirören: Koltuktan ne zaman kalkacağım bilmiyorum





Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören, görevi bırakıp bırakmayacağı konusundaki bir soruya ise, ''Liderler bırakmak için hedef koymazlar. Koltuktan ne zaman kalkacağımızı biliyorum. Makamda 6 sene başkanlık yaptım ve yıprandım. Ancak 2013 yılına kadar görevdeyim, gerekirse 2013'teki seçimlerde karar vereceğiz'' yanıtını verdi.



Başkan Demirören, gündemde seçim ve istifa bulunmadığını kaydetti.





