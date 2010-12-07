-DEMİRÖREN: ''PES ETMEYECEĞİZ'' İSTANBUL (A.A) - 07.12.2010 - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Bursaspor ile oynadıkları maç öncesi yaşanan olaylar sonrası pes etmemeleri gerektiğini söyledi. Demirören, Lig TV'de katıldığı canlı yayında yaptığı konuşmada, Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı ile görüştüklerini belirterek, ''Seyirci olaylarını çözelim diye bir araya geldik. Onlar da iyi niyetli davrandılar ve ilk maç burada olduğu için kapıları açalım dedik. Beşiktaş Bursa'ya yenildi, Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti, biz Fenerbahçe ile düşman mı olduk? Böyle şeylere gerek yok. Böyle şeyler yapmamak lazım. Biz de bunu bitirelim dedik ve kapılarımızı açtık. Yaralananlara geçmiş olsun diliyorum. Yaralı bayan kardeşimiz Melda da bugün kulübü ziyaret etti, kendisiyle ilgilendik'' dedi. ''Bu olayların üstüne gitmezsek, Bursa'ya seyirci götürmezsek kaybeden Türk futbolu olur'' diyen Demirören, ''Bunu hep birlikte çözeceğiz. Federasyon başkanımız Mahmut Özgener, Başbakanımızla şiddet yasası ile ilgili konuştu. Başbakanımız da bu konuda hassas. Hep beraber mücadele etmeliyiz, seyircilerin gitmesi lazım. Olayların olmaması lazımdı. Oldu, bunu çözmek yine biz kulüplerin elinde. Pes edersek, Türk futbolu kaybeder'' ifadelerini kullandı. Yıldırım Demirören, iki takımın da ceza alacağı yönünde bugün haberler yapıldığını hatırlatarak, şöyle konuştu: ''Hak ettiysek alalım ama bu cezayı verirken Türk futbolu kazanacak mı kaybedecek mi bunlara bakalım. Verilen ceza ile tasvip etmediğimiz olay çıkaran kişiler kazanmış olur. Bir yerden başlamamız lazım. Kaçarak değil, üstüne giderek... Bayan taraftarları görüyorum, 'Maçlara geliyor musunuz?' diyorum. 'Küfür var gelemiyoruz' diyorlar. Gelin ki etmesinler, gelmezseniz ederler. Sizleri gördükçe küfür azalır. Böyle yapınca hepimizin kabul etmediği, olayları başlatan küçük kesim kazanıyor.'' -DEVRE ARASI TRANSFERLERİ- Devre arasında transfer yapıp yapmayacakları sorusuna ise Demirören şu yanıtı verdi: ''Camiada devre arası için beklenti var. Hocamızdan alacağımız rapor ve gitmesi gereken oyuncularla ilgili durumdan sonra ocak ayı içinde transfer çalışmalarımız olabilir. Görüşeceğimiz oyuncular Guti ve Quaresma ayarında olacak. Beşiktaş Kulübü Avrupa'da, özellikle Iverson'dan sonra ABD ve dünyada ayrı bir yere geldi. Oraya gelmek kolay da kalmak zor. Bunu devam ettirmek lazım.'' -FATİH TEKKE'YE İZİN- Gözüken bir forvet eksikliğinin bulunduğunu anlatan Yıldırım Demirören, ''Bobo, Nihat sakat. Fatih Tekke iyi futbolcu ancak tutmadı. Fatih'e izin vereceğiz, kulüp arayacak, bakacak. Böyle bir değeri yok edecek değiliz. Bir kulüple anlaşırsa yardımcı olacağız'' dedi. Başkan Demirören, İtalyan futbolcu Ferrari'den de beklediklerini alamadıklarını anlatarak, ''Ferrari için yönetim ve hocamızla değerlendirme yaptık. Ferrari'yi Mustafa Denizli istediği için almıştık. Ama beklediğimiz olmadı. Oturup konuşacağız ve kulübe maliyet getirmeyecek şekilde çözmeye çalışacağız'' şeklinde konuştu.