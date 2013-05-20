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Erdoğan Demirören: Palavracılara verecek cevabım yok

Erdoğan Demirören hakkında çıkan haberlere yanıt verdi

20 Mayıs 2013 14:47

Demirören Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, Taraf gazetesinde yer alan ve Erdoğan’ın cinayetle suçlandığına ilişkin haberler üzerine konuştu. The Wall Street Journal Türkiye’nin sorularını yanıtlayan Erdoğan Demirören, “Bunlar palavra. Palavracılara söyleyecek, verecek cevabım yok” diye konuştu.

Taraf gazetesinde yer alan habere göre, Genelkurmay Başkanlığı’na ait 1982 tarihli bir belgede, Demirören’in Arşimidis Şirketi’nin haksız yere mallarının ele geçirilmesinde ve bir tuğla fabrikatörünün ölümünde rol oynadığı iddia ediliyor. Haberde her iki şirketin sahibinin ölümlerinin ardından, Erdoğan Demiröre’in bu şirketlerin varlıklarına el koyduğu iddialarına yer veriyor. Bu durumun Genelkurmay Başkanlığı’na iki ihbar mektubuyla bildirildiği belirtiliyor.

53 yıllık geçmişi olan Demirören Grubu, gaz, sanayi, inşaat, eğitim ve basın alanlarında faaliyet gösteriyor. Grup 2011 yılın Milliyet ve Vatan gazetelerini alarak basın sektörüne girdi.

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