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Spor

DEMİRÖREN ÖZGENER'E CEVAP VERECEK İSTANBUL (A.A)

10 Şubat 2011 16:14

-DEMİRÖREN ÖZGENER'E CEVAP VERECEK İSTANBUL (A.A) - 10.02.2011 - Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mahmut Özgener'in bugün düzenlenen basın toplantısındaki açıklamalarına pazar günkü mali kongrede yanıt verileceğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten, yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mahmut Özgener'in bugün kulübümüzü, asbaşkanımız Sayın Serdal Adalı'yı ve yönetim kurulu üyemiz Sayın Cengiz Zülfikaroğlu'nu hedef alan ithamları ile samimi olmadığına inandığımız açıklamalarına gerekli cevabı, başkanımız, 13 Şubat 2011 Pazar günü yapılacak Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda verecektir.''

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