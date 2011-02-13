-DEMİRÖREN, ÖZGENER'E SERT TEPKİ GÖSTERDİ İSTANBUL (A.A) - 13.02.2011 - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener'e sert tepkide bulundu. Yıldırım Demirören, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2010 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul toplantısında, Özgener'i sert sözlerle eleştirdi. Özgener'in hafta içinde yaptığı basın toplantısında söylediklerine cevap veren Demirören, ''Sayın Özgener'in talihsiz ve samimi olmayan açıklamalarına bir şeyler söylemeliyim. Özgener'e soracağım sorular olacak. Sahada hakkıyla terlemiş futbolcunun, ısıtıcı merhemi ciğerine çekmiş futbolcunun kasti bir düdükle hakkının nasıl yenildiği ve hatalı kararlar nedeniyle 20 milyon camianın içinin yandığından dolayı bu soruları soruyorum'' diye konuştu. Mahmut Özgener'in, futbolda demokrasinin olmadığını söylediğini hatırlatan Demirören, ''Demokrasi yoksa kuralları nasıl uygularsanız? Yok diyorsanız siz bir faşistsiniz ve diktatörsünüz. Ayrıca demokratik bir ülkede demokrasi yok diyemezsiniz'' dedi. -''SİZ VE SARVAN BECEREMİYORSUNUZ''- Demirören, Özgener'in, ''Düzeltmek için çalışıyoruz, çalışacağız'' dediğini de belirterek, şöyle devam etti: ''Neler kötü ki düzeltmeye çalışacaksınız? Milli Takım ve MHK kötü. Milli takım, Türk milletinin problemidir. Bu konuda halk yargılayacak ve soracaktır. MHK, Türk futbolu ve bizim problemimizdir. Sayın Sarvan ve siz bu işi beceremiyorsunuz. Sayın Sarvan, ben dahil İnönü'deki 30 bin kişiye hakaret etti. Ne ceza vermeyi düşünüyorsunuz? Bilmeden çıkar, bu hakemleri göstermelik korumaya devam ederseniz, kasti hatalar azalmaz, artar.'' -''KULÜP BAŞKANI ODA BASTI KONUŞMADINIZ''- TFF Başkanı Mahmut Özgener'in, konuşmaları yapanları cezalandıracağını söylediğini ifade eden Demirören, şunları ifade etti: ''Kasti hareket eden hakemlerin cezasını arttırdınız mı? Kendinize ne ceza vermeyi düşünüyorsunuz? Soyunma odası basanların cezalarını neden devre arasına denk getirdiniz? Kulüp başkanı oda bastı, konuşmadınız. Kulüp başkanı 'Hakemler dürüst değil' dedi, konuşmadınız. Benim iki arkadaşım çıktı, oda basmanın doğru olmadığını, gerekirse en iyisini bizim yapacağımızı söylediler, çıkıp konuştunuz. Siz taraflısınız başkanım, taraflı.'' -''DERS VERMEYE KALKMAYIN DERS ALIRSINIZ''- ''Büyük ailenin reisi olmak zordur Sayın Özgener ve birinci ilkesi eşitlik gerektirir, siz eşit değilsiniz'' diyen Yıldırım Demirören, ''Sayın Özgener, bu soruların cevaplarını sizden istiyorum. Sizler ve bizler geçiciyiz, ama Beşiktaş Kulübü kalıcıdır. Sakın Beşiktaş'a ders vermeye kalkmayın, veremezsiniz, ama çok ders alırsınız'' diye konuştu. -''BİZ BEŞİKTAŞIZ''- Yönetim kuruluyla birlikte Beşiktaş'ın vizyonunu ve misyonunu değiştirdiklerini dile getiren başkan Demirören, ''Vizyonumuz dünya kulübü olmak, misyonumuz Beşiktaşlılık duruşunu, dürüstlüğünü, hoşgörüsünü ve anlayışını Türkiye'ye, Avrupa'ya tanıtmak. Bunları yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Çünkü gücümüzü sizden alıyoruz. Biz Beşiktaşız'' ifadelerini kullandı.