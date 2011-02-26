T24 - Dinamo Kiev hezimetinden sonra siyah beyazlı yöneticilerin, “Başkan böyle olmuyor. Takım zarar görüyor, hocayı değiştirelim mi?” teklifine, Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören bu isteğe karşı çıktı: Del Bosque’yi sözleşmesi bitmeden göndererek hata yaptım. Hoca görevinin başında, göndermeyi düşünmeyin.





Sezona flaş transferlerle ve büyük ümitlerle giriş yapan Beşiktaş, tarihinin en pahalı kadrosuyla (futbolcularının toplam değeri 112 milyon 700 bin Euro) mücadele etmesine rağmen aldığı başarısız sonuçlarla hayal kırıklığı yaşatıyor. Son bir haftada oynadığı 3 karşılaşmada 8’i Dinamo Kiev, 4’ü Fenerbahçe’den olmak üzere kalesinde 12 gol gören siyah beyazlılar önce liderin 18 puan gerisine düşüp şampiyonluk yarışında umutlarını tüketti, ardından da en büyük ümidi UEFA Avrupa Ligi’nden gecenin en ağır (4-0) yenilgisini alarak elendi.

Beşiktaş’a zarar veriyor Futbolcularıyla olan diyalogları ve taraftara karşı söylemleriyle şimşekleri üzerine çeken teknik direktör Bernd Schuster hedefteki isim. Siyah beyazlı yöneticiler, Alman hoca ile yolların ayrılması gerektiğini savunuyor. Ancak Başkan Yıldırım Demirören, Schuster’le yola devam etmekte kararlı. Önceki akşam oynanan Dinamo Kiev maçının ardından bir toplantı yapan siyah beyazlı yöneticiler, Başkan Demirören’e, “Schuster, Beşiktaş’a zarar veriyor. Yol yakınken onunla yolları ayıralım mı?” teklifinde bulundu. Ancak Demirören, başkanlık döneminin ilk yıllarında yaptığı bir hatayı örnek göstererek, “Hayır” karşılığını verdi.

Hala pişmanlık duyuyor 8 Haziran 2004’te sözleşme imzaladıkları Vicente Del Bosque’ye sabretmediklerini ve 233 gün sonra görevine son verdiklerini hatırlatan Başkan Demirören, “O hatayı bir daha yapmam. Del Bosque’yi göndermemiz bize pahalıya mal oldu. Kendisine 8 milyon Euro tazminat ödedik. Schuster’le önümüzdeki sezonun sonuna kadar sözleşmemiz var. Ona sonuna kadar sabredeceğiz. Schuster’i göndermeyi aklınızdan bile geçirmeyin” dedi.

Beşiktaş’la 2 yıllık sözleşme imzalayan Bernd Schuster’in mukavelesi önümüzdeki sezonun sonunda bitiyor.

Hoca gitmeden sorun çözülmez BEŞİKTAŞ’ın futbol şubesi eski sorumlusu Celal Kolot, Schuster’i takımın başında tutmanın hata olduğunu savunurken, “Tarihimizin en iyi kadrosu kuruldu ama sonuçlar kötü. Schuster gitmeden çözüm bulunmaz. O kendisiyle barışık değil, takımla nasıl olsun?” dedi.

Ya Schuster bizi bırakırsa Beşiktaş Basın Sözcüsü Mete Düren, “Biz Schuster’le devam edeceğiz. Yeter ki, o bizi bırakmasın” dedi.

Beşiktaş Basın sözcüsü Prof.Dr. Mete Düren, Schuster için “Biz kendisiyle devam edeceğiz. Yeter ki o bizi bırakmasın” dedi. Mete Düren, şöyle devam etti; “Önce ligde ardından Avrupa’da başarısız sonuçlar aldık. Bunlar biraz psikolojik sorunlar. Bizim amacımız hocamız Schuster ile devam etmek. Yeter ki kendisi bırakmasın... Çünkü görüyoruz ki, hoşnutsuzluk mesajları ya da hoşnutsuzluk uyarıları geliyor.”



