Demirören: Nouma nasıl gönderildiyse Melo için de aynı karar veilmeli

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, derbi maçında Felipe Melo'nun yaptığı hareketin yanlış olduğunu söyledi. Demirören, ancak şikayet olursa Melo'yu etik kuruluna sevk edebileceklerini belirtti. Demiröer, "Galatasaray taraftarı bana kızabilir. Beşiktaş, Serdar Bilgili döneminde Pascal Nouma konusunda bir hareketinden dolayı karar verdi. Galatasaray camiasının oraya bakarak bir karar vermesi gerekebilir" dedi.

Galatasaray yönetiminin Beşiktaş'ın verdiği karara bakarak hareket etmesi gerektiğini anlatan Yıldırım Demirören, yaşanan olaylar ve Melo'nun hareketine çok üzüldüğünü ifade ederek şunları söyledi:

"Galatasaray taraftarı bana kızabilir. Beşiktaş, Serdar Bilgili döneminde Pascal Nouma konusunda bir hareketinden dolayı karar verdi. Galatasaray camiasının oraya bakarak bir karar vermesi gerekebilir. Türk futboluna yakışan hareket değil. Yerli oyuncular, birbirleriyle kavga etmiyor. Yabancılarla yerliler arasında bir şey var. Memnun etmeye çalışılan taraftarlar, her statta küfür ederek kulüplerine zarar veriyor. Derbi maçında futboldan başka her şey vardı"

Demirören, görüntülerle karar veremediklerini kaydederek, "(Melo'nun el hareketi) Hele eliyle yaptığı hareket kabul edilebilir değil. Ancak şikayet olursa etik kurula sevk edebiliyoruz. Biz de onu değerlendireceğiz, gerekirse etik kuruluna başvurumuzu yapacağız. Hareket doğru değil. Hele eliyle yaptığı hareket hiç doğru değil" ifadelerini kullandı.

Derbi maçında kırmızı kart gören Emre Belözoğlu'nu da eleştiren başkan Demirören, "Türk milli takım kaptanlığını yapmış bir futbolcunun söylememesi gereken sözlerdi" dedi.

Demirören, kulüp başkanlığı yaptığı dönemde yabancı sınırlamasının yükselmesinin daha doğru olacağını düşündüğünü ancak federasyon yönetimine geldikten sonra yabancı sayısının düşmesinin daha doğru olacağı yönünde düşünmeye başladığını dile getirdi.

