Demirören Medya: Yeryüzündeki cehennemin adı; sosyal medya...

Demirören Medya CEO'su ve Hürriyet İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, "Gündelik yaşanıp, düşünüldüğünü ve karar verildiğini söyledi. "Mutlu olduğunu zanneden milyarlarca insan arasında aklımızı korumaya çalışarak yaşıyoruz" diyen Soysal, "Dünyadaki iyi insanlarla tüm cahillerin, kötülerin buluştuğu yeryüzündeki cehennemin adı; sosyal medya" ifadesini kullandı.

Hürriyet'te "Bu devrin adı-1" başlıklı bir yazı kaleme alan Soysal, "Milyarlarca deli, çılgın, akıl fukarası, taraftar ve savaşçının kirli bilgisiyle karşı karşıya kalacağımızı hiç düşünmemiştik" dedi.

Sosyal, Demirören Medya'nın bir sosyal medya oluşturmayı planladığı iddiasını destekler nitelikte açıklamada bulundu:

"Sosyal medya denildiğinde ise akla hemen şunlar geliyor; Google, Yahoo, Facebook, Skype, Hotmail, Twitter, YouTube, Instagram ve bloglar... Ve hepsinin merkezi de Amerika’da!"

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