Demirören Medya CEO'su Fatih Sultan Mehmet'i televizyona 'çıkardı': "Gençlik heyecanıyla konuşuyor"

Demirören Medya CEO'su ve Hürriyet İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, "Bu devrin adı" başlıklı seri yazılarına devam ediyor. Soysal bugünkü yazısında Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet'i hayali olarak televizyona çıkardı. Padişah hakkında yapılacağını düşündüğü yorumları paylaştı. Buna göre "Fatih televizyonda İstanbul’u fethetmek istediğini" söylemesi karşılığında "Gençlik heyecanıyla konuşuyor galiba..." yorumunu alıyor.

Soysal daha önce "Dünyadaki iyi insanlarla tüm cahillerin, kötülerin buluştuğu yeryüzündeki cehennemin adı; sosyal medya" demişti.

"Bu devrin adı - 3" başlıklı bir yazı kaleme alan Soysal "Bu modern ve dijital dünyada yaşayan insanlar ve medyanın tarihin farklı dönemlerine gönderildiğini hayal ediyorum..." diye yazdı ve Fatih Sultan Mehmet örneği verdi.

Fatih Sultan Mehmed zamanına gönderilmiş olsa...

21 yaşında bir padişah...

Bir devir açılıp kapanmamış bile.

Babadan oğula geçmiş bir saltanatın tahtına çıkmış ve İstanbul’u fethetmek istiyor...

Ki daha önceleri yaşça büyük kaç padişah tarafından kuşatılmış ama yine de düşmemiş Bizans.

Ve 21 yaşındaki Sultan Mehmed televizyonlarda İstanbul’u fethetmek istediğini söylüyor...

Nelerin söyleneceğini duyar gibi oluyorum...

Gençlik heyecanıyla konuşuyor galiba...

Aklı başında değil, Osmanlı’yı maceraya sürüklüyor...

Ne işimiz var Bizans’ta?

Gemiler karadan Haliç’e indirilecekmiş, hayal görüyor vs...

Ve sosyal medyada milyonlarca insan Fatih’i karikatürize etmişti.

Meydanlara çıkılmıştı...

Lambalar yakılıp söndürülmüştü.

Küfürler, hakaretler edilmişti...

Kısacası, isyan çıkarılmıştı.

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