Koronavirüs salgını döneminde büyük oranda evden çalışma sistemine geçen Demirören medyada restorasyon çalışması başlatılınca, çalışanlar binayı boşalttı.

Hürriyet, Posta ve Milliyet gazeteleri ile internet sitelerinin yer aldığı Demirören Medya binası boşaltıldı. Dünden itibaren gazeteye gelerek eşyalarını toplayan çalışanlar, sosyal medyadan veda fotoğrafları yayınladı.