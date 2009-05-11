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Spor

Demirören mahsur kaldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyaret için gittiği Akhisar'da asansörde mahsur kaldı

11 Mayıs 2009 03:00

Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyaret için gittiği Akhisar'da asansörde mahsur kaldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyaret için geldiği Akhisar'da asansör şoku yaşadı. İlçedeki Beşiktaşlılar Lokali'ne uğradıktan sonra Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı'yı da ziyaret eden Başkan Demirören, yeni tamamlanan belediye binasının asansöründe yaklaşık 10 dakikada mahsur kaldı.

Kendisini kapıda karşılaşan Belediye Başkanı Hızlı ile birlikte ikinci kattaki makam odasına çıkmak üzere asansöre binen Yıldırım Demirören, teknik arıza nedeniyle kabinde mahsur kaldı. Görevliler tarafından aşağı çekilen asansörden çıkan Başkan Demirören ikinci kata merdivenlerden çıkarken, ``Yeni binalarda bu tür aksaklıklar yaşanması normal'' dedi. Bu arada bir belediye çalışanının, ``Önemli olan çarşamba akşamı talihsizlik yaşanmasın başkanım'' demesi, gülüşmelere yol açtı.

Sıcak bir ortamda geçen görüşmede Beşiktaşlı olarak bilinen Belediye Başkanı Salih Hızlı, Yıldırım Demirören'e içinde zeytin ve zeytinyağı olan sepet armağan etti. Başkan Demirören ise, Belediye Başkanı Salih Hızlı'nın oğlu Mustafa Hızlı'ya, tüm oyuncuların imzasının bulunduğu Beşiktaş forması verdi. Ziyaret sonrası, `Ege Bölgesi Dernekleri Beşiktaş'ı Konuşuyor' konulu toplantıya katılan Yıldırım Demirören, bazı çevrelerin dernek ziyaretlerini kongre yatırımı olarak değerlendirmesine tepki gösterdi. Demirören, ``Bu ziyaretler, Beşiktaş camiasının birlik ve beraberliğinin güçlenmesine yöneliktir. Oy kaygısıyla yapılmış ziyaretler değil. Çarşamba günü takımımız İzmir'de çok önemli bir sınav verecek. Tüm Egeli Beşiktaşlıları bu maçta takımlarına sahip çıkmaya davet ediyorum'' diye konuştu. (DHA)

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