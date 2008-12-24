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Spor

Demirören konuşacak!..

Beşiktaş'ta, başkan Yıldırım Demirören'in 26 Aralık Cuma günü bir basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

24 Aralık 2008 02:00


Son günlerde MHK ile arasındaki ipler gerilen Beşiktaş'ta, başkan Yıldırım Demirören'in 26 Aralık Cuma günü bir basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, 26 Aralık Cuma günü basın toplantısı düzenleyecek.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki basın toplantısının saat 14.00'te başlayacağı açıklandı.

Turkcell Süper Lig'de geçen hafta sonu yapılan derbide ezeli rakibi Galatasaray'a 4-2 yenilen Beşiktaş'ta, karşılaşma bitiminde bazı yöneticiler, kararlarını beğenmedikleri hakem Cüneyt Çakır'a saha içine kadar girerek tepki göstermiş, maç sonrası Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Oğuz Sarvan'ı eleştiren Yıldırım Demirören ise, 25 Aralık Perşembe günü basın toplantısı düzenleyeceğini söylemişti.

Beşiktaş Kulübü yöneticileri, çarşamba günü gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına da katılmamıştı.

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