Demirören: Kartallar yüksek uçar!

Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören, yapılan eleştirilere kulak asılmamasını ve Beşiktaş'ın bir maçlık sonuçlarla değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.



Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaşlı taraftarlara seslenerek, "Takımımızı bir maçlık, üç maçlık sonuçlarla değerlendirmeyin. Sezon sonuna kadar tribünlerimizi doldurarak, takımımıza destek olun" dedi. Demirören, "(Kartallar yüksekten uçar) diye bir söz vardır. Genelde insanlar kartalın yüksek uçmasına odaklanırlar. Oysa kartal, daha ileriyi görebilmek için yüksekten uçar. Şu an en yüksekte, çifte şampiyon unvanlı ta olmamız daha da ilerileri görebilmemiz için büyük bir fırsattır" yorumunu yaptı.



'Biz Kara Kartalız, yüksekten bakıp ileriyi görmeliyiz'



Başkan, "Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa'yı kapsayan 10 aylık uzun bir maratonun henüz ilk haftalarındayız. Henüz ilk haftalarda yapılan acımasız yorumların takımımıza olan güveninizi, coşkunuzu bozmasına izin vermeyin. Geçen sezon ligin ilk yarısını 6. sırada bitirip, sezon sonunda iki kupayı aldığımızı unutmayın. Sizlerden ricam; takımımızı bir maçlık, üç maçlık sonuçlarla değerlendirmeyin. Sezon sonuna kadar tribünlerimizi doldurarak, takımımıza destek olun. Biz Kara Kartalız; en yüksekten bakıp, ileriyi görmeliyiz" ifadesini kullandı.