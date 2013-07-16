Demirören 'Kararlarımızın arkasındayız' dedi; kupa Fenerbahçe'de kalacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Yıldırım Demirören, Ankara 'da Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile bir araya geldi. Demirören, UEFA Tahkim Kurulu’nun Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ilgili Avrupa kupalarından men kararlarının da masaya yatırıldığı ve fikir alışverişinde bulunulduğu görüşme sonrası çarpıcı bir açıklama yaptı.

Yaptırım beklemiyoruz

NTV Spor'un haberine göre; Futbol Federasyonu olarak verdikleri kararların arkasında olduklarını belirten Demirören, "UEFA'dan herhangi bir yaptırım beklemiyoruz. Öyle bir yazı da beklemiyoruz. Biz kararlarımızın arkasındayız" dedi.

Kupa Trabzon'a gitmeyecek

TFF Başkanı'nın bu açıklaması, UEFA'dan ceza alan Fenerbahçe ve Beşiktaş için PFDK ve Tahkim Kurulu'nun yeniden bir yargılama yapmayacağı, Trabzonspor'un talep ettiği 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupasının el değiştirmeyeceği ve aynı sezonda kazanılan para ödüllerinin geri alınmayacağı anlamına geliyor.