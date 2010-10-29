Demirören: Kanundışı hiçbir şey yapmadık

T24- Kültür Bakanlığı'nın hakkında soruşturma başlattığı Demirören AVM, açıklama yaptı. Demirören Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Demirören, İstanbul Yenileme Kurulu’nun onayıyla hareket ettiklerini söyledi.

Radikal'in yayımladığı haber şöyle:

Demirören Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Demirören’le 5n1k için görüşmeye geldiği Cüneyt Özdemir’in Taksim’deki ofisinde buluştuk. Radikal’in hafta başında gündeme taşıdığı İstiklal Caddesi’ndeki Demirören AVM inşaatının ‘ölçüsüz’ yüksekliğiyle ilgili haberlerin ardından, hayli kalın bir dosyayla gelmişti. Dosyada Demirören AVM’nin planları, binanın eski hali vardı.



Masaya Sin -Em Han’ın eski planını serdi ve “Biz kanun dışı hiçbir şey yapmadık” dedi; “Ne yapıyorsak İstanbul Yenileme Kurulu’nun onayıyla yapıyoruz. Bakın bu, oradaki eski binanın planı. Bunu, Vakıflar’ın arşivinden bulduk. Bu da bizim yaptırdığımız binanın çizimleri. Yükseklik aynı, hatta bizimki daha alçak.”



Gösterdiği çizim, elbette orijinal değildi, zira 20. yüzyıldan kalma bir belgenin sararmış olması gerekirdi. Ve evet, yükseklik aynı görünüyordu: 32.6 metre.



Kanunsuz meselesine gelince... Haberlerde inşaatın kanunsuz olduğu yazılmamıştı. Belki sorun da buradaydı, her şey onaylıydı. Elimizde sürekli değişen ve değiştikçe de binayı yükselten koruma kurulu kararları vardı. İstanbul 1 No’lu Anıtlar Kurulu’nun 2004 tarihli raporunda banının yüksekliğinin, yanındaki Serkil Doryan’ın saçak kotunu geçemeyeceğine hükmediliyordu. Şimdi gördüğümüz bina ise Serkil Doryan’ın en az iki katıydı. Bunları konuşurken “Haberci olarak belki siz de haklısınız” dedi ve ekledi. “Ama şimdi işler daha da uzayacak. Belki tek bir hatamız var. Bu iş çok uzadı.”



‘Bitince görün istedik’



Peki neden Demirören AVM’nin nasıl bir bina olacağı gizli tutulmuştu. Yanıtı şu oldu: “Biz herkes binayı bitince görsün istedik. Tek bir sıkıntımız var. O da binanın dışındaki taşlar ilk başta çok beyaz görünecek. Onların asıl görünümünü alması için en az bir yıl beklemek gerekecek.”



Demirören: Hassasiyete teşekkür ederiz



Demirören Grubu’ndan dün ayrıca gelen yazılı açıklamada da Demirören AVM’de ruhsatsız ve mevzuat dışı hiçbir işlem olmadığı vurgulanarak “Proje, binanın 20. yüzyıl başındaki orijinal saçak kotu ile sınırlandırılmıştır. İnşaat tamamlandığında Demirören AVM, tarihi Beyoğlu dokusuyla uyum içinde tüm İstanbullulara hizmet verecektir” denildi. Açıklamada kamuoyunun gösterdiği hassasiyete teşekkür edilerek, aynı hassasiyetin kendi haline bırakılan tüm Beyoğlu binaları için de gösterilmesi dileğinde bulunuldu.