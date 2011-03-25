Demirören, Jose Mourinho'yu mu getiriyor?

T24 - Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören, İspanya'da Real Madrid'in dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho ile bir araya geldi. 16 Mart'ta gerçekleşen bu buluşma Tayfur Havutçu'nun göreve gelişinin ertesi günü gerçekleştirilmiş.







Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören İspanya'da Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho ile buluştu. 16 Mart'ta gerçekleşen buluşma bugün İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden AS tarafından servis edildi.

16 Mart'ta oynanan Real Madrid-Lyon Şampiyonlar Ligi maçını yerinde takip eden Beşiktaş Başkanı karşılaşmadan önce gerçekleştirilen son antrenmanın ardından Portekizli hocayla bir araya geldi. Mourinho'nun çalışma prensiplerine Demirören'in hayran olduğu ifade edilirken tecrübeli teknik adam umut vadeden isimlerin transferi ile ilgili tavsiyelerde bulundu. Beşiktaş'ın bu sene kadrosuna kattığı Quaresma, Simao ve Almeida'nın Mourinho'nun da her zaman transfer listesinde bulunan isimler olduğu belirtilen haberde iki ismin uzun süre sohbet ettikleri altı çizildi. Real Madrid'de kalan 3 yıllık kontratı sona erdikten sonra İngiltere'ye dönmek istediği bilinen Mourinho, Yıldırım Demirören'den transfer teklifi alırken AS'ın haberine göre Portekizli çalıştırıcı bu teklifi nazik bir şekilde karşıladı.

Bu buluşmanın ardından Şampiyonlar Ligi maçını takip eden Yıldırım Demirören, birkaç gün daha İspanya'da kalarak temaslarda bulunduktan sonra Türkiye'ye geri döndü.

Öte yandan Yıldırım Demirören bu fotoğrafta Mourinho'ya verilen 'Yılın Koçu' ödülünü elinde tutuyor.

Mourinho'dan tavsiyeler alan isim sadece Yıldırım Demirören değil. Daha önce de Arjantinli efsane Diego Armando Maradona, Portekizli teknik direktörü ziyaret eden isimler arasındaydı.



