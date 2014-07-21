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Spor

Demirören ile Trabzonspor Başkanı arasında 'beyefendi' kavgası çıktı

TFF Genel Kurulu'nda Trabzonspor Başkanı'nın Başbakan Erdoğan için 'Herkesi Beyefendi korkusu sarıyor' sözlerine TFF Başkanı Yıldırım Demirören tepki gösterdi

21 Temmuz 2014 16:39

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Mali Olağan Genel Kurul Toplantısı oldukça ilginç açıklamalara sahne oldu. Türk futbolunun mali yapısı ve geleceğinin tartışılması beklenirken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi ön plana çıktı.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in açıklamalarını ardından söz alan İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA'dan gelecek olası cezaya vurgu yaparken, Başbakan Erdoğan'ın TFF kararlarına müdahale ettiği iddiasına ateş püskürdü.

 

‘Beyefendi'ye ulaşamıyorsanız, bana söyleyin’

 

Bordo-mavili kulübün başkanı, "Herkesi Beyefendi korkusu sarıyor. Simsarlar çok var. 'Beyefendi böyle istiyor' deniyor. Sayın Başbakan, bizzat bana 'Bu işlerin içinde yokum' dedi. 'Beyefendi böyle istiyor' diye kimseye baskı yapılmasın. Başbakan'a ulaşamıyorlarsa, bana söyleyin ben ileteyim. TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, bizi Başbakan'a şikâyet ediyor. Acaba Kemal Kılıçdaroğlu'na da, Devlet Bahçeli'ye de şikâyet ettiniz mi? Yarın Rize ile Trabzon'un arası bozulursa, sizin bu yaptıklarınızdan dolayıdır. Türk futbolunun patronu tarafsız olmak zorundadır. Emeği çalınana saygı duymuyorsunuz. 'Hiç bir takımımız ceza almayacak' dediniz. Takımlarımızın ceza alması bizi memnun etmiyor. Yarın Türk futbolu ceza aldığı zaman ne yapacaksınız? 'Takımlarımız ceza almayacak' dedi, ceza aldı. Yarınki tehlikeden haberiniz var mı? Hiç kimse bundan sonra olacak oluşumlarda, 'Beyefendi böyle istiyor' cümlesini kullanmasın. Aradaki simsarların Türk futbolunu kirletmesine izin vermeyelim" ifadelerini kullandı.

 

Divan başkanı uyardı

 

Hacıosmanoğlu'nun konuşması sırasında Divan Başkanı Mesut Hoşcan, açıklamanın içeriğiyle ilgili uyarıda bulundu. Bunun üzerine Trabzonspor Başkanı'nın, "Sizi bu genel kurulu yönetin diye seçtiler. Türk futbolunun geleceğiyle ilgili konulardan bahsediyorum" demesi dikkati çekti.

 

‘Beyefendi böyle bir adamdır’

 

Hacıosmanoğlu'nun eleştirilerine cevap vermek için yeniden kürsüye gelen Demirören, "Yıldırım Demirören federasyonu, Anadolu kulüplerini temsil ediyor. Biz bir aileyiz. Birimizin canı acırsa, hepimizin canı acır. Önümüzdeki sene zaten seçim var. Eğer memnunsanız desteklersiniz. Türkiye kadar demokratik bir ülke yok. Her kulübümüzün arkasındayız. Yönetim kurulumuzda Trabzonspor'dan iki arkadaşımız var. Türk futbolu için mücadele etmek zorundayız. Beyefendiye herkes ulaşır, kulüp başkanları da ulaşır, bekçi de ulaşır. Beyefendi böyle bir adamdır. Sonuna kadar arkasındayız" ifadelerini kullandı.

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