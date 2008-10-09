Demirören ile görüştü



Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, teknik direktörlük görevine getirilmesi beklenen Mustafa Denizli ile bir araya geldi. Gece geç saatlerde Demirören'in evinden ayrılan Denizli, "Gerekli açıklamayı Beşiktaş Kulübü yapacaktır" demekle yetindi.



Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta en güçlü aday Mustafa Denizli.



Beşiktaş'ın başına geçmesi beklenen Denizli, gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.



Başkan Demirören'in Anadolu Hisarı'ndaki evine giden deneyimli teknik adam, başkan Demirören'le yaklaşık 3 saat süren bir görüşme yaptı. Demirören'in evinden ayrılırken gazetecilerin yanında kısa bir süre duran Denizli, "Benim açıklama yapmam doğru olmaz, gerekli açıklamaları Beşiktaş Kulübü yapacaktır" dedi.



Mustafa Denizli'nin ardından Yıldırım Demirören'in evinden ayrılan siyah-beyazlı yöneticiler Kenan Öner ve Ertunç Soğancıoğlu da basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadılar.



Alınan bilgilere göre iki taraf arasında çok küçük prüzler kaldığı ve bugün yapılacak görüşmenin ardından da Beşiktaş Kulübü'nün Mustafa Denizli'yi teknik direktörlük görevine getirmesi bekleniyor.

