T24 LogoT24 Logo
Spor

Demirören ile görüştü

Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, teknik direktörlük görevine getirilmesi beklenen Mustafa Denizli ile bir araya geldi.

09 Ekim 2008 03:00


Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, teknik direktörlük görevine getirilmesi beklenen Mustafa Denizli ile bir araya geldi. Gece geç saatlerde Demirören'in evinden ayrılan Denizli, "Gerekli açıklamayı Beşiktaş Kulübü yapacaktır" demekle yetindi.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta en güçlü aday Mustafa Denizli.

Beşiktaş'ın başına geçmesi beklenen Denizli, gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.

Başkan Demirören'in Anadolu Hisarı'ndaki evine giden deneyimli teknik adam, başkan Demirören'le yaklaşık 3 saat süren bir görüşme yaptı. Demirören'in evinden ayrılırken gazetecilerin yanında kısa bir süre duran Denizli, "Benim açıklama yapmam doğru olmaz, gerekli açıklamaları Beşiktaş Kulübü yapacaktır" dedi.

Mustafa Denizli'nin ardından Yıldırım Demirören'in evinden ayrılan siyah-beyazlı yöneticiler Kenan Öner ve Ertunç Soğancıoğlu da basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadılar.

Alınan bilgilere göre iki taraf arasında çok küçük prüzler kaldığı ve bugün yapılacak görüşmenin ardından da Beşiktaş Kulübü'nün Mustafa Denizli'yi teknik direktörlük görevine getirmesi bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24