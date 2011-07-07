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Demirören ifade vermeyecek!

Futbol dünyasını sarsan şike operasyonlarında hergün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

07 Temmuz 2011 03:00

T24 - Futbol dünyasını sarsan şike operasyonlarında hergün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Anadalu Ajansı'nın dün akşam saatlerinde geçtiği bir haber de gündeme bomba gibi düşmüştü. Ajans haberinde Beşiktaş başkanı Yıldırım Demirören'in de 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırılacağını duyuruyordu.

Belirsizliğe son noktayı bugün yine akşam saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın koydu. 

Hüseyin Çapkın, Yıldırım Demirören ve Serdar Adalı'nın ifadeye çağırıldığı yolundaki haberler için 'Bu yöneticiler ifadeye çağırılmadı" dedi

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