Demirören Holding, imar istediği golf sahasını ipotek etmiş

Demirören Holding’in, sahibi olduğu Kemer Country’de villa yapacağı golf sahasının bir kısmını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imara açılmadan önce ipotek ettirdiği öğrenildi. Ziraat Bankası’ndan 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira kredi çeken holdingin 306 villa yapacağı bölgedeki villaların değeri ortalama 3 milyon dolar.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre

Demirören Holding ’e ait İstanbul Göktürk Kemer Country ’deki golf sahasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle imara açılmadan önce Ziraat Bankası’ndan çekilen kredi karşılığı ipotek ettirildiği ortaya çıktı. Buna göre; Demirören golf sahasının bir bölümünü Ziraat Bankası’ndan çektiği 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon 330 bin liraya ipotek etti. İpotekten kısa bir süre sonra da golf sahası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle imara açıldı. Alana 306 villa yapılacak. Buradaki villaların 1’i güncel emlak sitelerinde yaklaşık 3 milyon dolara satılıyor. Konut sahipleri hukuki süreci başlatarak imar planlarına itiraz edecek.

"İşlevsel değil"

İstanbul’un en pahalı semtlerinden Eyüpsultan’daki Göktürk Mahallesi’nde Demirören Holding ’e ait Kemer Country projesinin yaklaşık 30 hektarlık Özel Spor Alanı’nda imar planı değişikliğine gidilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda 11 Eylül Salı günü askıya çıkan plan açıklama raporunda, “ Kemer Country projesinin Kemerköy kesimindeki konut alanında 6 delikli golf sahaları planlanmış olsa da hayata geçirilen 12 delikli golf sahası ve bu golf sahasıyla ilişkili diğer sportif kullanımlar yoğun olarak kullanılmakta, Kemerköy kesimindeki golf alanları daha pasif olup etkin şekilde kullanılmamakta, işlevsel olarak da yapılış amacına hizmet vermemektedir. Öte yandan iki bölgenin kopuk olması, sportif faaliyetlerinin işlevsel olmaması sebebiyle de ilgili Bakanlık tarafından özel mülkiyete konu alan içerisindeki golf alanlarının kuzeye tahsisli alan üzerine taşınması istenmiştir” denilmişti.

1040 kişilik alan...

Rapora göre 31.5 hektar Özel Spor Alanı ve Ticaret Alanı’nı 2 katlı konut, Sosyal Kültürel Tesis Alanı, Ticaret Alanı, Park ve Yol alanına dönüştürülmüştü. Bölgede şu an golf sahası yer alıyor. 31.5 hektar alan 315 bin 286 metrekareye denk geliyor. Bu alanın 203 bin 664 metrekaresi konut alanı, 2 bin 838 metrekaresi sosyal ve kültürel tesis alanı, 561 metrekaresi ticaret alanı, 84 bin 212 metrekaresi yeşil alan, 24 bin 10 metrekaresi ise yol alanı olarak ayrıldı. Konut alanı yapılacak bölüm yaklaşık 26 futbol sahası ediyor. Alana ortalama 200 metrekare büyüklüğünde 306 tane villa yapılması planlanıyor. 61 bin 99 metrekare de inşaat yapılmış olacak. Alanda 1040 kişinin yaşaması öngörülüyor.

"Bina yapılmayacak sözü"

Öte yandan konut sahiplerinin elinde KEMER Yapı ve Turizm AŞ ile yaptıkları bir taahhütname bulunuyor. Buna göre Kemer yerleşim planında golf alanı belirlenen parsellerde bina yapılmayacağına dair bilgiler yer alıyor. Bölge sakinleri golf sahasının imara açılmasıyla yeşil alanlarının kalmadığını belirterek plana itiraz edecek.

İşte parsel parsel bilgiler

Plan değişikliğinin askıya çıkmasının ardından golf sahasının bir bölümünün Demirörenler’in yönetim kurulunda yer aldığı Kemer Yapı ve Turizm AŞ tarafından imar planı değişikliğinden önce ipotek ettirildiği ortaya çıktı. Cumhuriyet’in edindiği belgelere göre Ziraat Bankası tarafından konulan ipotekler şöyle:

- 439 parsel üzerinde 4 Haziran 2018’de 240 milyon TL krediye karşılık.

- Aynı parsel üzerinde 6 Ağustos 2018 tarihinde 100 milyon dolar krediye karşılık.

- 457 parselde üzerinde 4 Haziran 2018’de 800 milyon TL krediye karşılık.

- Aynı parsel üzerine 6 Ağustos 2018’de de 200 milyon dolar krediye karşılık.

- 1652 ve 1516 parsel üzerinde ise 20 Şubat 2017’de 78 milyon 330 bin TL krediye karşılık.