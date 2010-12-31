-DEMİRÖREN: ''HEDEF VE HAYALLERİMİZ BİTMEZ'' İSTANBUL (A.A) - 31.12.2010 - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, 2011 yılında kulübün kurumsal kimliğinin gelişmesi için çalışmalara hız vereceklerini belirtti. Demirören, Beşiktaş için hedeflerimiz ve hayallerimiz bitmez'' dedi. Başkan Demirören, siyah-beyazlı kulübün aylık resmi yayın organı Beşiktaş Dergisi'nin ocak sayısında yer alan baş yazısında, yeni bir yılın ilk günlerini yaşayacakları bu dönemin kurumsal kimliğin gelişmesi için yaptıkları çalışmalara hız verecekleri bir dönem olacağını ifade etti. Demirören, 2010 yılının son günlerinde geleceğe yaptıkları yatırımlara yenilerini eklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Ara transfer döneminde Portekiz'in üç dünya çapında yıldızını kadromuza kattık. Werder Bremen'den Hugo Almeida, Atletico Madrid'den Simao Sabrosa ve Valencia'dan Manuel Fernandes'i renklerimize bağladık. Beşiktaş'ta transfer hiçbir zaman bitmez sözümüzün halen arkasındayız. Kulübümüzün bütçesini zora sokmadan yaptığımız bu transferleri, altyapıdan yetişen yıldız adaylarımızla bir araya getirdik. Ali Kuçik, Necip Uysal, Furkan Şeker ve Umut Kaya gibi gelecek vaat eden oyuncularımızın, bu ve benzeri yıldız isimlerin tecrübelerinden faydalanmalarını sağladık. Beşiktaş için hedeflerimiz ve hayallerimiz bitmez.'' -''HEDEFİMİZ ÖRNEK BİR YAPIYA KAVUŞMAK''- Dergideki yazısında Beşiktaşlılara seslenen Yıldırım Demirören, birlik ve bütünlük içinde örnek bir yapıya kavuşma planları yaptıklarını dile getirdi. Yeni yılda tüm camianın desteğini alarak, bir bütün olarak Beşiktaş camiasının gücünü ortaya koyacaklarını kaydeden Demirören, şu ifadeleri kullandı: ''Birlik ve bütünlüğün simgesi haline gelen Beşiktaş'ı, tüm ülke ve Avrupa kulüplerine örnek olan bir yapıya kavuşturmak bizim en önemli planımız. Artık Avrupa'nın en önemli gazete manşetlerinde yer alan Beşiktaş markasının değer kazanması, büyük Beşiktaş'ın ilk ve önemli bir adımıdır. Avrupa'nın önemli kulüplerinin yönetici ve başkanları ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, Beşiktaş'ta gerçekleştirdiğimiz kontrollü büyümenin bu kulüpler tarafından da örnek gösterildiğini büyük bir mutlulukla takip ediyoruz.'' Siyah-beyazlı kulübün başkanı, yazısında ayrıca şu görüşlere yer verdi: ''Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı ile birlikte futbol takımımızın, UEFA Avrupa Ligi'nde olduğu gibi yükselen bir grafik ile saha içinde mücadele edeceğine inancım tam. Ülke futbolunun tüm unsurlarına olan desteğimizin de yeni yılda devam edeceğini bir kez daha ifade ediyorum. Birleştirici ve bütünleştirici özelliğimizi sporun her organında kullanacağız.''