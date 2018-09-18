Demirören hakkındaki haber, Radikal'in arşivinden kaldırıldı

Aralarında Hürriyet, Vatan, Milliyet, Posta, Fanatik, CNN Türk ve Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) da olduğu medya grubunu Doğan Medya’dan satın alan Demirören Holding’in bu yayınların arşivlerini araştırarak bazı haberleri kaldırdığı ortaya çıktı.

Diken.com.tr’deki habere göre, Doğan Medya’nın basılı yayınına 2014 yılında, internet yayınına da 2016 yılında son verdiği Radikal gazetesinde 20 Mayıs 2013’te girilen “Demirören’e suçlama: Rum işadamı Arşimidis’i öldürdü!” başlıklı haberin medya grubunun el değiştirmesinin ardından bir süre daha sitede kaldığı ve daha sonra silindiği anlaşıldı.

Kapatılan Taraf gazetesinin tutuklu muhabiri Mehmet Baransu’nun bir iddiasına yer verilen haberde, “1978’de Halkalı’da cesedi yakılarak öldürülen Rum işadamı Arşimidis’in katilinin, Yıldırım Demirören’in babası Erdoğan Demirören olduğu iddia edildi” ifadeleri yer alıyordu.

Bu haber, ilk olarak Susma 24’te yayınlanmıştır.