Demirören: Guti, Quaresma ayarında 2 oyuncu daha gelecek

T24 - Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören, LigTV'ye yaptığı açıklamada, devre arasında Guti Quaresma ayarında 2 oyuncu daha transfer edeceklerini belirtirken, Fatih Tekke'ye de kendisine kulüp bulması için izin verdiklerini belirtti.







Stadın ön izni çıktı. Önümüzdeki hafta içersinde anıtlar kurukuna gidecek kurulun yapacağı değelendirmelere göre de eğer olumlu olursa hemen projeye başlıyacağız. Mart ayında ihaleye çıkartmayı istiyoruz. Haziran'da da kazmayı vuracağız. Yap-işlet-devret modelini düşünüyoruz. Gidip banka kredileri ile uğraşmak istemiyoruz. 200 tane loca düşünüyoruz yeni statta. Stadı 24 saat yaşayan bir hale getirmek istiyoruz.



"Tekke'ye izin verdik"

Yaptığımız büyük transferlerde hocamızın çok önemli bir katkısı var. Devre arasında Schuster'in raporu doğrultusunda transfer yapacağız. Yeni transferlerimiz de en az Guti ve Quaresma ayarında olacak. Beşiktaş markası özelikle son Iverson transferi ile birlikte her yerde bilinir oldu. Bu seviyeyi korumamız gerekli. Bunun için çalışıyoruz. Fatih Tekke'ye çok inandık ama olmadı ona da kendisne kulüp bulması için müsade verdik.



"Sakatlar çok etkilendi"

Çok acil olmadıkca hocayla konuşmak yönetici arkadaşların görevidir. Ben belli bir dönemde hoca ile konuştum. Bizim en büyük eksiğimiz sakatlarımız oldu. Düşüş içerisine girmemizin en büyük nedeni de bu oldu. Sezonu da çok erken açtık. ve haftalar ilerledikce de düşüş olacağını da biliyorduk. Bizim sakatlarımızdan bir 11 yapsak kesin şampiyonluğa oynar. Şu anda ligdeki va Avrupa'daki gidişimiz iyi.



"Schuster yanlış anlaşıldı"

Schuster'i kötü gittiğimiz günlerde dahil hiç bir zaman göndermeyi düşünmedik. Bizim amacımız iyi futbol oynayan bir takım olmak Schuster'i getirirken de uzun vadeli planlamalarla getirdik. Bu sene çok iyi oynadığımız maçları da maalesef kazanamadık. Schsuter'in 60'ların futbolu oynanıyor sözü yanlış anlaşıldı. Hoca orada rakipler dafansif oynanıyor manasında bir açıklama yapmıştı. Şu anda baktığınız zaman da Türk futbolunun geriye gitiiğini görüyoruz bunun en büyük nedeni de bu savunma oynatmamaya yönelik futbol anlayışıdır.



"Kulüpler Birliği toplantılarına katılacağım"

Aziz Yıldırım'la aramızda istemediğimiz bir gerginlik olmuştu. Ve ben de buna istinaden Kulüpler Birliği'ne katılmadım ancak şu anda oluşan şiddet olaylarını da göz önüne alırsak bizim örnek olmamız gerekiyor bu yüzden de bundan sonra birlik toplantılarınıa katılacağım.



"Kaybeden Türk futbolu olur"

İbrahim Yazıcı ile bir araya gelip artık bu olayların bitmesi gerektiğini konuştuk. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Bu olayların eğer üstüne gitmez ve biz taraftarımız Bursa'ya götürmezsek kaybeden Türk futbolu olur. Hep beraber bu konuda mücade etmeliyiz ve buradan herhangi bir geri dönüş yapmamalıyız.



"Paramı geri alacağım"

Beşiktaş'ın geleceği en sağlam kulüptür Fulya projemiz hiç bir kulüpte yok. Mali yapımız çok iyi bir durumda. Kulübe 93 milyon TL vermişim, bu parayı gidip dışarıdan da alabilirdik ama o zaman buna önemli bir faiz ödemekte zounda kalırdık. Şartlar gerektirdiği için ben kulübe para vermek zorunda kaldım. Avrupa futbolu çökmüş durumda mali açıdan bu yüzden başkanların da para vermesi bazen doğal karşılanmalı. Ben paramı geri alacağım o cocuklarımın rızkı.

İbrahim ayrı bir insan. Her futbolcuya örnek olmalı İbrahim. Kendisiyle 2 sene daha sözleşme uzatacağız.



"İki genç daha gelecek"

"Altyapıdan 2 oyuncu daha çıkacak yakın gelecekte. Orhan’ın Gaziantep’i tercih etmesinden dolayı oraya gitti. Başarılı da gidiyor, inşallah başarılı olur. Kulüplerin kurtulması altyapıdan gelecek oyunculara bağlıdır. Bizde oyuncuların artık kalbiyle, beyniyle oynamaları lazım. Hep kültür seviyesinden kaybediyoruz oyuncuları. Okul eğitimlerini de, psikolojik eğitimlerini de üstlenmemiz lazım. Bunları yapmak için altyapıya da bütçe ayırmanız lazım. Zaten futbolu zor döndüren kulüpler buraya yönelemiyor. Bu ortamda çıkan oyuncu da ne olduğunu anlamadan kayboluyor."



"Ersan'ın bonservisini alırız"

"Ersan Gülüm gayet güzel oynuyor. Her şey futbolla bağlantılı değil. Ersan’ın geri kalan hayatı da çok önemli. Ersan düzgün yaşayabilecek ve Beşiktaş’a ait olabilecek bir insan. Böyle devam ederse kendisini alırız tabi ki. Zaten verilmiş sözler var öncelik bizde."



"En büyük hayalim stat"

En büyük hayalim stadın yapılması. diğeri de UEFA şampiyonluğu. Buna çok inanıyorum. Çok iyi bir kadroya sahibiz. İyi bir birliğimiz var şu anda onları gördüğüm zaman büyük başarıların geleceğini görüyorum. Guti çok iyi bir profesyonel. Takım içinde Guti'nin olması çok öennmli. Burada olması bizim için çok büyük şans. Guti'yi örenk alınması lazım. Beşiktaş'ın lideri Guti'dir bütün takım da bunu kabul etti. Ferrari'de çok fazla umutlarımız vardır ama bizi gerçekten hayal kırıklığını uğrattı. Nihat'ın yeri ben de ayrıdır. Kendi kendini ispat etmek için maalesef sakatlıklar yaşadı.



"Şampiyonluk yolunda tek rakibimiz"

Şampiyonluk yolundaki en büyük rakibimiz kendimiziz. Biz en yi takımız. Yönetim, teknik ekip futbolcular ve taraftar olarak hata yapmazsak şampiyon oluruz. Yıldızların korunmasının yanındayım. Bu sene hakemler çok iyi. Her şey şu ana kadar çok iyi gidiyor. Bi temizlik yapıldı.



"Tabata transferinden pişman değilim"

Transferde görüştüğümüz oyuncular var ama anlaşmadan açıklamamız mümkün değil. Biz borsaya tabiyiz. Biz büyük transferleri cüzi rakamlara yaptık. Tabata’nın transferinden de pişman değiliz. Tutmadı mı tutmuyor. Sadece bizim için değil Türkiye’ye gelen yabancılardan bir 11 yapsanız dünya şampiyonluğuna oynar. Kimler geldi ama tutmadı mı tutmuyor. İşte Ersan gibi bir oyuncu alıyorsunuz herkes soruyor “Sözleşme yapacak mısınız?” diye. Belli olmuyor bu işler.

Kulüpler Birliği olarak demeç verme olayını durdurmak için karar almıştık. Bazı aksaklıklar olsa bile bu karara uyuluyor ve bu yüzden gerginlik azalıyor. Beşiktaş’ın federasyonla sorunu olmaz. Beşiktaş, Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri dolayısıyla federasyonla bir tartışmamız olamaz.



"Rakiplerimiz geride bıraktık"

Bence biz Galatasaray ve Fenerbahçe’yi geçtik büyüklük olarak Rekabet 3 takım arasında olmaz zaten daha katılımcı bir yarış olması lazım. Bir yere gelmek kolay, kalmak zor. Sivasspor’u görüyoruz. Bursaspor kalıcı olur inşallah. Türkiye’nin en iyi futbol oynayan takımları Beşiktaş ve Trabzonspor bence. Bursaspor da oynuyor.



"G.Saray'ın yaşadıkları bizim de başımıza geldi"

Galatasaray ne düşme tehlikesi yaşar ne de ilk 5’ten kopar. Çok büyük bir camia Galatasaray. Ben de yaşadım aynı sıkıntıları. Yönetimsel istikrarla bu sorunları aşacaklardır. Galatasaray’ın şampiyonluk şansı çok az artık tabii ki ama bence bizim ciddi şansımız var. Bana göre yüzde 50 şampiyonluk şansımız. Biz Denizli ile şampiyon olduğumuzda ilk yarı kaç puan arkadaydık hatırlayın.



"Ürün satışlarından memnun değiliz"

Ürün satışlarından hiç memnun değiliz. Tabii ki bizim de hatalarımız var. Taraftarımızın da korsan forma almaması çok önemli. Bugün Beşiktaş Stadı’na girdiğimiz zamanında yüzde 50 civarında korsan forma var. Yüzde 80 civarında da eski forma var. Bu çok büyük bir sorun.

Muhammed için çok erken. Boyu ve güçlenmesi için ilaçlar veriliyor. Seyit Ateş, Muhammed için fedakarlık yaptı. Herşeyin zamanı var. Gelişme sadece ayaklarda olmamalı.



Holosko'yu tartışmaya gerek yok

Holosko'yu tartışmaya gerek yok. Konyaspor maçında yüz kere vursa girer o anda girmedi. 6 ay sahadalardan uzak kaldı. Hiç bir oyuncu bilerek performans düşürmez. Holosko formasının hakkını vermek için savaşan futbolculardan birtanesi. Benim futbolcum sahaya titreyerek çıkıyorsa bunu herkes kendine sormalı. Futbolcu hata yaptığında taraftar tepki göstermemeli.



Bobo'yla görüşeceği"

Benim Bobo’da tek korkum bir yere gelmiş olması. Aynı hevesi yeniden hissetmeyebilir kendisi. 5-6 senedir aynı yerde olmak ve aynı hevesi hissetmek kolay değil. Tek sıkıntım bu. Bunu halletmeye çalışacağız kendisiyle. Devre arasında kendisiyle konuşuruz ve anlaşmaya çalışırız.



"Guti kaptan olabilir"

Guti kaptanımız olabilir. Devre arasında takım ile oturup konuşacağız. Eğer uygun görülürse ikinci yarıda kaptanımız olacaktır.



"Çarşı'nın yeri değişecek"

Ben bu ailenin büyüğüysem onlarda benim küçüklerimse bunlar olabilir. Ben eski defterleri kapadım. Beşiktaş taraftarı Avrupanın en iyi taraftarıdır. Rakip takımı baskı altına almak daha farklı olmalıdır. Islıklamalar olmalıdır. Bursa maçında taraftar tamamen takımı ile birlikteydi. Beşiktaş taraftarı takımını bırakmıyor. Yeni stadda Çarşı'nın yeri değişecek. Başkanlığı bıraktığımız zaman kapalıda maç izleyeceğim.



"O sözü ben söylemedim"

Bu konuyu da burada açıklayayım. Benim'Galatasaray’ın şampiyon olmasını istiyorum' dediğim söylendi ama bunu ben söylemedim. Ben hastaydım evde yatıyordum. Gazeteciler röportaja geldiğinde ben, 'İnşallah kupayı alırız' dedim. Eşim de 'İnşallah Galatasaray da şampiyon olur' dedi. Bu tabi ki sonra dönüp dolaştı ve bana yakıştırıldı.



"Fatih Terim'le de görüşürüz"

Beşiktaş Kulübü’nün menfaati neyse ben o hocayı getiririm. Ben isim ayırmam. Nasıl ki o gün Mustafa Denizli’nin bu kulüpte çalışması iki tarafında menfaatineyse, biz de anlaştıysak. Yarın Fatih Terim olsa Beşiktaş’ın menfaati yönetim kurulu toplanır ve karar verir.