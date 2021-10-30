Demirören Grubu'ndan Cumhuriyet gazetesine 3 kuruşluk dava

Demirören Grubu, Cumhuriyet Gazetesi'ne "Ziraat Bankası, kredi karşılığı aldığı araziyi yine Demirören'e kiraladı" başlıklı haberi nedeniyle 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

Açıklamada, "Söz konusu kredi ilişkileri sorunsuz bir şekilde sürdürülmüş ve sürdürülmektedir. “Skandal” nitelemesiyle kredi ilişkilerinde sanki Demirören Grubu’na bir ayrıcalık tanınmış gibi gerçek dışı bir algı yaratılmak istenmektedir" denildi.

Cumhuriyet’in evrensel habercilik ilkelerine ve etiğine uymadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dedikodular üzerinden kaleme alınan ve manipülasyon amaçlı olduğu belli olan sözde haber Cumhuriyet Gazetesi'nde Hazal Ocak imzasıyla yer almıştır. Teyit alınmadan kaleme alınan sözde haber, kamuoyunu Demirören Şirketler Grubu aleyhinde yönlendirmek ve ticari itibarını yıpratmak amacı taşımaktadır. Habercilik etiğinden uzak, teyit edilmeden yazılmış sözde haber Cumhuriyet Gazetesi’nin tarihine kara bir leke olarak geçmiştir.

Sözde haberde, bünyesinde binlerce kişiyi istihdam eden Demirören Şirketler Grubu'nun kredi ilişkileri "Skandal" nitelemesiyle verilmiştir. Temelleri 70 yıl önce atılan, Cumhuriyet tarihinin köklü firmalarından olan Demirören Grubu’nun tıpkı her firma gibi kredi ilişkilerinin bulunması olağandır. Söz konusu kredi ilişkileri sorunsuz bir şekilde sürdürülmüş ve sürdürülmektedir. “Skandal” nitelemesiyle kredi ilişkilerinde sanki Demirören Grubu’na bir ayrıcalık tanınmış gibi gerçek dışı bir algı yaratılmak istenmektedir.

Bankacılık Kanunu kapsamında müşteri sırrına giren birtakım hususların meçhul kaynaklara dayandırılarak Hazal Ocak tarafından gerçekmiş gibi kaleme alınarak sözde habere konu edilmesi hukuka açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Dolayısıyla Cumhuriyet Gazetesi manipülasyonun kaynağını açıklamalıdır.

Basın tarafından yapılan yayınlarda Anayasa'nın Temel Hak ve Özgürlükler bölümü ile Türk Medeni Kanunu'nun 24 ve 25. maddesinde yer alan ve yine özel yasalarla güvence altına alınmış bulunan kişilik haklarına saldırıda bulunmamak, kişilik haklarına saygı göstermek, bunlara saldırı niteliği taşıyabilecek tutum ve davranışlardan kaçınmak yasal ve hukuki bir zorunluluktur.

Bahsi geçen sözde haberde hiçbir araştırma yapılmadan gerçek dışı niteleme ve değerlendirmelere gidilerek; olayın aslıyla ilgili bilgi sahibi olmayan okuyucuları yönlendirecek ifadelere yer verilmiştir. Demirören Grubu hakkında kuşku yaratmayı amaçlayan bir dil ve ifade kullanılarak, küçük düşürücü, incitici ve ticari itibarı zedeleyici sözcükler özellikle seçilmiştir. Bu durum konu ile ifade arasındaki dengeyi de bozmuş olup haberi hukuka aykırı hale getirmiştir. Olumsuz bir algı oluşturma çabası olduğu görülen sözde haberin bir karalama kampanyasının parçası olduğu tüm kamuoyunun malumudur. Sözde haberle açıkça bir itibar suikastı yapılmak istenmiştir.

Demirören Şirketler Grubu tamamen yerli ve milli sermaye ile yurtiçinde ve yurtdışında yasalara sıkı sıkıya bağlı olarak iktisadi faaliyetlerini sürdürmektedir. Tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi medya alanındaki faaliyetlerinde de milli davranmaktadır. Bu nedenle aleyhinde yapılan tüm karalama kampanyalarına ve aleyhteki algı yönetim çalışmalarına karşı bugüne dek gösterdiği ilkeli duruşu bundan sonra da aynı şekilde sürdürecektir."