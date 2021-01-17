Demirören Grubu, Milli Piyango'nun ardından Azerbaycan'ın piyango şirketini de alıyor

Milli Piyango’nun işletme hakkını 10 yıllığına devralan Demirören Grubu, Azerbaycan devletine ait piyango şirketinin yönetimini de alıyor.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, İtalyan ortağıyla Varlık Fonu'nun 10 yıl süreyle Milli Piyango'nun işletme hakkını devralan Demirören Grubu, bu kez Azerbaycan piyango şirketinin yönetimini alıyor. Azerbaycan hükûmeti, devlete ait piyango şirketinin yönetimini Demirören Grubu'na verecek.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ilgili kararnameyi bugün imzaladığı, yönetim devrinin gelecek 6 ay içinde yapılacağı belirtildi.

2019'da Türkiye Varlık Fonu’nun Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesi için açık teklif yapılmış, en iyi teklifi 2020 yılı için 9 milyar 320 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüdü ve bayi komisyonları da dahil olmak üzere yüzde 9.5 komisyon oranıyla Demirören ve İtalyan ortağının oluşturduğu Sisal - Şans Ortak Girişimi vermişti.