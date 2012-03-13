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Demirören Grubu, 'Akif Beki' haberlerini yalanladı

DK Gazetecilik adına yapılan açıklamada Akif Beki'nin Milliyet ve Vatan gazetelerinin başına getirileceği iddialarını yalanladı

13 Mart 2012 14:15

 

T24 - Demirören Ailesi DK Gazetecilik adına açıklama yaparak, Milliyet ve Vatan gazetelerinin yönetimine Kanal 24'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Radikal gazetesi yazarı Akif Beki'nin getirileceği yönündeki haberleri yalanladı.

DK Gazetecilik tarafından yapılan açıklama şöyle:


Bugün bazı dijital yayın organlarında yer alan “Milliyet ve VATAN’da yönetim değişikliği” yönündeki haberler tümüyle asılsızdır.

DK Gazetecilik AŞ gündeminde herhangi bir görev değişikliği veya şirket yönetiminde yeni bir yapılanma yoktur.

Kamuoyunda yanlış algılamalara meydan verilmemesi açısından, DK Gazetecilik AŞ ve Demirören Ailesi tarafından yapılmayan açıklamalara itibar edilmemesi rica olunur.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

DEMİRÖREN AİLESİ
DK GAZETECİLİK AŞ

 

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Akif BekiMilliyetVatanDK GazetecilikDemirören Grubu

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