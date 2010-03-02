Demirören: Gece gündüz demeden...

T24 - Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören Beşiktaş için gece gündüz demeden çalıştıklarını ve kulübü 2023 yılına hazırladıklarını söyledi.





Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, siyah-beyazlı kulübü idari, mali, sportif anlamda en yükseğe taşıyacak, kalıcı eserler kazandıracak önemli projeleri hayata geçirmek için şevkle, heyecanla, gece gündüz çalıştıklarını söyledi.



Yıldırım Demirören, Beşiktaş Dergisi'nin mart ayı sayısında yer alan yazısında, 19 Mart 2010'da Beşiktaş Kulübü'nün 107. yılını kutlayacaklarını hatırlatarak, "Hepimiz, dünyadaki tüm Beşiktaşlılar için en gururlu, en onurlu gün. Beşiktaşımız, Serencebey semtinde 22 yürekli büyüğümüz tarafından kurulmuş, 107 yıldır nesillerden nesillere gururla taşınmış, milyonların sevgisiyle bugünkü çağdaş düzeyine ulaşmıştır. Beşiktaş’ı 107 yıldır tertemiz duygular, sevgi, aşk, fedakarlık, emek, hizmet, dayanışma, birlik ve beraberlik ayakta tutmuştur. Bizim en büyük gücümüz, bu değerlerimizdir" ifadelerini kullandı.



Beşiktaş Kulübü Başkanı olarak, kulübün 107. yılında dünyadaki tüm Beşiktaşlılar'ı en içten dilekleri ile kutladığını ve Beşiktaş'ın bugünlere gelmesinde emek vermiş tüm değerli Beşiktaşlılar'ı minnetle, şükranla andığını ifade eden Demirören, "Beşiktaşımız'ı bir semt takımı olarak doğup, dünyanın tanıdığı bir kulüp haline getiren şanlı tarihine; yeni zaferler, yeni şampiyonluklar, Avrupa ve dünya arenasında başarılarla dolu devamlılık, çağdaş vizyon kazandırmak için hep beraber omuz omuza, yılmadan, azimle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.





Beşiktaş Üniversitesi



"Yönetim Kurulumuz ile birlikte, Beşiktaşımız'ı idari, mali, sportif anlamda en yükseğe taşıyacak, kalıcı eserler kazandıracak önemli projeleri hayata geçirmek için şevkle, heyecanla, gece gündüz çalışıyoruz" diyen Demirören, şöyle devam etti:



"Kulübümüze Beşiktaş Üniversitesi'ni kazandırmak, değerli büyüğümüz Şevket Belgin adına bir tesis yaparak hem onun ismini ölümsüz kılmak hem de vasiyetini yerine getirmek, yine kıymetli büyüğümüz Şan Ökten'in ismini taşıyan tesislerimizi tamamen yenilemek için çalışmalarımızı başlattık. Bu eserleri tek tek hayata geçireceğiz."





"120. yılına hazırlanıyoruz"



Yıldırım Demirören, Beşiktaş'ı cumhuriyetin 100., kulübün 120. yılı olacak olan 2023 yılına hazırladıklarını, bu hedefe hizmet edecek olan BJK İstişare Heyetleri'ni hayata geçirdiklerini kaydetti.



Heyetlerin, alanlarında uzman, Beşiktaş için gönülden çalışacak, camianın çok değerli, saygın, akil adamlarından oluştuğunu belirten Demirören, "BJK İstişare Heyetleri, başkanlardan, yönetimlerden bağımsız olarak Beşiktaşımız'ı 2023 yılına taşıyacak projelere imza atacaklardır. Bu projeler, sadece bugüne değil, yarınlara, gelecek yönetimlere de hizmet edecektir" dedi.



Başkan Demirören, "İstişare Heyetleri'ni hayata geçirerek bir ilke imza atan Beşiktaşımız, 107 yıldır olduğu gibi Türk sporunun öncüsü ve örneği olmaya devam edecektir. Bizim en büyük gücümüz, büyük Beşiktaş camiasının desteği ve büyük Beşiktaşımız'ın bize her zaman ışık tutan, rehberlik eden değerleridir" diyerek sözlerini tamamladı.







