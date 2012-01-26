-Demirören: ''Federasyon seçime gitsin'' ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Beşiktaş Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Yıldırım Demirören, ''Küleplere öneriyorum, önergemizi geri çekelim, Fedarasyon seçime gitsin'' dedi. Demirören, Ankara'da gerçekleştirilen TFF Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, sözlerine Beşiktaş'ın eski başkanlarından Süleyman Seba'nın ''Şerefli ikincilikler şampiyonluklardan daha önemlidir'' sözüyle başladı. Seba'nın bu sözü 8-0'lık Ankaragücü-Galatasaray maçının ardından söylediğini hatırlatan Demirören, ''O günden bugüne geldik ama yine futbol adına aynı şeyleri paylaşıyoruz'' diye konuştu. Demirören, toplantıda konuşma yapmayı düşünmediğini ancak Altay Kulübü Başkanı'nın konuşmasının ardından kararını değiştirdiğini vurguayarak, şunları kaydetti: ''Bugün futbol nereye geldi bir düşünelim. Şapkamızı önümüze koyalım. Türk futboluna hizmet vermiş başkanlar yöneticilere yönelik bir operasyonla bugüne gelindi. Federasyon başkanımız bombayı elinde buldu. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Hepimizin ortak hedefi Türk futbolu için bir karar almaktı. Alınacak kararlar camiaları memnun etmeyebilir. Şu ana kadar 8 kulüp gündemde, bu 12'ye kadar gidecek. Maalasef Fenerbahçe'nin adı herkesten çok geçiyor. Reyting uğruna gündem yaratmak için hep Fenerbahçe'nin adı geçiyor. Ancak şu an 8 takım içinde. Türk futbolu için adım atmalıyız.'' Federasyon Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ve yönetim kurulu üyelerinin iyi niyetleriyle bugünlere gelindiğinin altını çizen Demirören, şöyle devam etti: ''Gerekirse verilen önergeyi geri çekelim. TFF Başkanını güven tazelemeye çağıralım. Seçim kararı alalım. Gelecekte kavgadan çocuklarımız bizden hesap sormayacak, çocuklarımız kavga neden bitmedi onu soracak. Birlik beraberlik içinde hareket edelim. Bu işin doğrusu mahkeme sürecini beklemektir. Kulüplere öneriyorum önergemizi ger çekelim, Federasyon seçime gitsin.''