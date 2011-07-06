-DEMİRÖREN DE İFADE VERECEK İSTANBUL (A.A) - 06.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'in de ''şüpheli'' sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından yürütülen futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında, Yıldırım Demirören'in de ''şüpheli'' olarak Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine çağrılarak ifadesi alınacak. Ayrıca, Beşiktaş Spor Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı'nın da bu kapsamda ifadesine başvurulacağı kaydedildi.