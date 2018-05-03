Demirören: Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum; destekleriyle Türk futbolu büyümeye devam edecek

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu başladı.

Sabah gazetesi tarafından gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve futbol dünyasından çok sayıda kişi hazır bulundu.

Son 10 yılda federasyon olarak bütçelerinin 5 katına çıktığını ifade eden TFF Başkanı Yıldırım Demirören, "Avrupa futbolunun ekonomik büyüklüğü 14 milyar dolar. Türkiye'de ise ekonomik büyüklük 700 milyon avro seviyesinde. Federasyon olarak son 10 yılda bütçemiz, 143 milyon TL'den, 669 milyon TL'ye ulaştı. Bugün uluslararası 15 marka sponsorumuz ve tedarikçimiz. Bugün itibarıyla 150 milyon TL'yi aşan bir sponsor gelirimiz var. Son 10 yılda naklen yayın gelirlerinde çağ atladık. On yıl önce yayın geliri 185 milyon TL iken, bu sezon 2 milyar TL'ye dayandı. Bu büyüme çok şeyi anlatıyor. Türkiye ekonomisi düzelip, dünya çapında söz sahibi oldukça, hem futbol ekonomimiz yükseldi hem de Avrupa'da söz sahibi olduk. Ülkemizin 2023 yılında dünyanın 10. büyük ekonomisi olma hedefi doğrultusunda, futbolumuzu da daha yukarılara taşımak istiyoruz" dedi.

"Kendilerinin katkılarıyla Türk futbolu büyümeye devam edecektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a futbola katkıları için teşekkür eden Demirören, "Futbola tutkusu ve sevgisi, son 10 yılda 40 stadyumun yapılmasına katkısı nedeniyle buradan sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendilerinin destekleriyle Türk futbolu da büyümeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz Altınorduları çoğaltmak, Cengiz Ünderleri yetiştirmektir"

Son dönemler kulüplerin borçlarının arttığına dikkat çeken Demirören, "Maalesef büyümenin getirdiği borçlanma, özellikle büyük kulüpler için çözüm bekleyen önemli bir sorun haline geldi. Süper Lig'deki 18 kulübün toplam borcu, 7 milyar TL'ye, 4 büyüklerin toplam borcu ise 6 milyar TL'ye ulaştı. Gelirler 3,3 milyar lira seviyesindeyken, giderler 4,5 milyar lira. Yani her yıl 1,2 milyar lira zarar ediliyor. Yabancı oyunculara sözleşmelerle taahhüt edilen rakam ise 924 milyon avro. Avrupa kupaların katılan takımları önce UEFA denetliyor. Şu anda UEFA'da taslak çalışması biten ve yönetimden geçmek üzere olan yeni bir düzenleme mevcut. Burada net borç ve gelir oranlı bir sınırlama olacak. Biz de uyarlayarak uygulamaya yönelik önümüzdeki süreçte çalışmalar yapacağız. Türk futbolunun bu sorundan kurtulması için çözümler üretmeliyiz. Çıkacak yeni yasalarla, borç yapılandırmalarıyla mevcut mali sorunların çözüleceğine inanıyorum. Özellikle faiz sarmalından kurtulmak çok rahatlatıcı olacaktır. Çözüm; yıldızları tüketmek değil, yeni yıldızlar üretmektedir. Altınorduları çoğaltmak, Cengiz Ünderleri yetiştirmektir hedef. Birlik ve beraberliğimizi sağlarsak, başaramayacağımız hiçbir şey yok. İnanıyorum ki bu kenetlenme ile 2020 Şampiyonlar Ligi finalini, 2024 Avrupa Şampiyonası'nı ülkemize getireceğiz" şeklinde konuştu.