-DEMİRÖREN: BÜTÜN ENGELLERİ HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ İSTANBUL (A.A) - 13.02.2011 - Beşiktaş Kulübü'nün 2010 Yılı İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı sona ererken, idari ve mali yönden ibra edilen yönetim kurulu adına konuşan kulüp başkanı Yıldırım Demirören, genel kurul üyelerine teşekkür etti. Başkan Demirören, Beşiktaş'a yakışır bir genel kurul toplantısı yaptıkları belirterek, ''Bütün engelleri sizinle aşacağız. Yeter ki birlik ve beraberlik olsun. Ben bunu camiamda gördüm. Herkese teşekkür ediyorum'' dedi. -DEMİRÖREN'DEN OYLAMANIN ÖNE ALINMASI TALEBİ- Başkan Yıldırım Demirören, Spor Toto Türkiye Kupası'nda final mücadelesinde Fenerbahçe Ülker ile karşılaşacak erkek basketbol takımının maçını izlemek üzere Kayseri'ye gideceğini gerekçe göstererek ibra konusundaki oylamanın konuşmaların önüne alınması talebinde bulundu. Demirören, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın uzun yıllar sonra kupada finale kaldığını hatırlatarak, ''Saat 15.00'te önemli final maçımız var. Sizler de uygun görürseniz konuşmacı arkadaşlar konuşmalarını geriye çekerlerse oylamaya geçelim. Uçağa atlayıp Kayseri'de takımın başında olmak istiyorum'' dedi. Kongre Divan Başkanlığı oylamanın öne alınmasını oylamaya sunarken, üyeler bunu kabul etti. Ancak konuşma yapacak kişilerin tek tek bundan feragat etmesi gerektiği bildirilince, kongre divan başkanı Ahmet Kılıçoğlu, tek tek konuşmacılara bunu kabul edip etmediklerini sordu. Konuşmacıların büyük bölümü konuşmalarını oylamadan sonra yapmak istedikleri konusunda haklarından feragat ederken, Coşkun Kargı ve Nurten Gözoğlu ise konuşmak istediklerini açıkladılar. Bu kişilerin konuşmaların ardından yönetim kurulu idari ve mali yönden ibraya sunuldu. -OYLAMA KONUŞMALARIN ÖNÜNE ALINDI- Üyelerin onayının ardından ibra oylaması konuşmaların önüne alındı. Yönetim kurulu idari ve mali yönden ibra edilirken, oylamanın ardından yapılması gereken dilek ve temenni konuşmaları da gerçekleştirilmedi ve Beşiktaş Kulübü 2010 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı sona erdi. Bu arada, siyah-beyazlıların 2011 yılı bütçesi de dernek ve Futbol A.Ş. dahil 228 milyon 683 bin 156 lira olarak kabul edildi. -ÜYELERDEN BORÇ UYARISI- Genel kurulda söz alan üyelerin büyük çoğunluğu kulübün borcuna dikkat çekti. Üyelerden Ali Riza Dizdar, Murat Aksu'nun konuşmalarına destek vererek, ''Murat Aksu'nun söylediklerinin hepsi doğru. Sıkıntılı dönemlerde hep çalışanlardan ve benzinden tasarruf etmek isteriz. Uzun zamandır çalışanların aldığı maaşlar belli. 8 senedir çalışanlar bin 400 lira para alıyor. Ama gelsin danışmanlar gitsin danışmanlar... Beşiktaş Kulübü Başkanı'nın koltuğu kutsal ve mukaddestir. Başka kişi oturamaz. Ama oturan var. Oturan kongre üyesi olmadığı için açıklamıyorum'' dedi. Başkanın talebini kabul etmeyerek oylamadan önce konuşmak isteyen Coşku Kargı ise 5 maddelik isteklerini yerine getirmesi halinde oğlu Cemal aday olana kadar Yıldırım Demirören'e oy verebileceğini söyledi. Başkan Demirören'in oğlu Cemal'in başkan olana kadar kalmak istediğini öne süren Kargı, ''Çok zor bu işler. Borçlanarak kulübü ipotek altına alarak olmuyor. Size oy vermedim. Ama verebilirim. Düşündüğüm 5 maddeyi yerine getirin oyum size. Cemal başkan olana kadar oylarım size'' diye konuştu. Toplantıda yer alan üyeler zaman zaman Coşkun Kargı'nın konuşmasını ıslıklarla engellemeye çalıştılar. Bu arada, yönetim kurulunu idari ve mali yönden ibra etmeyen Murat Aksu ve ekibi, başkan Yıldırım Demirören'in teşekkür konuşmasını beklemeden salondan ayrıldılar. Aksu ve yanındakiler, başkan Demirören teşekkür konuşması yapmak üzere kürsüye gelirken salonu terk ettiler.