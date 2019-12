-DEMİRÖREN: ''BORÇLANMADAN BÜYÜMEK İMKANSIZ'' İSTANBUL (A.A) - 16.10.2010 - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, başkan olarak icraatları arasında ilk sıraya Fulya Projesi'ni koyduğunu belirterek, ''Borçlanmadan büyümek imkansız. Önemli olan bu borcu ödeyebilecek bir dengede yaşayabilecek ortam oluşturmak''dedi. NTV Spor'da katıldığı programda soruları yanıtlayan Demirören, hedeflerinin gayrimenkul zengini bir kulüp olduğunu, ayrıca borçları da ödeyebilen bir dengeyi kurmayı amaçladıklarını dile getirdi. İcraatları konusunda ilk sıraya neyi koyduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Yıldırım Demirören, ''Fulya Projesi 500 milyon dolarlık bir değer. Orada 30 senelik kira anlaşmam 450 milyon dolara geliyor. Buradaki gelir sabit artık'' dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirdikleri temaslara değinen siyah-beyazlı kulübün başkanı, ''Arazi konusunda ön protokol imzaladık. 80-100 dönümlük bir arazi tahsis ediyorlar. Buradaki ambargonun kaldırılması için gayret göstermemiz gerekiyor. En azından hazırlık maçlarını, kampları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapabiliriz'' diye konuştu. -BORÇLAR- Kulübün borçları konusundaki soruları da yanıtlayan Demirören, borçlanmadan büyümenin olmayacağını ifade etti. Borçlanmada, ödeyebilecek bir dengenin oluşturulmasının önemine dikkati çeken Demirören, ''En son üç bankayla yaptığımız anlaşmayla yüksek faizli kısa vadeli borçlarımızı ödeyeceğiz. Borçlanmadan büyümenin ve hedeflerin peşinden koşmanın imkanı yok. Mühim olan sağlam bir bünyeyi oluşturmak. Gelirlerimiz artıyor'' dedi. -''STADIN YAPIMINA MAYIS SONUNDA BAŞLAMAK İSTİYORUZ''- Başkan Demirören, statlarının yapımı konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinden çıkan iznin ardından Mayıs ayında inşaata başlamak istediklerini söyledi. Büyük hedeflerin büyük statlarla yakalanabileceğine dikkati çeken Demirören, şöyle konuştu: ''Stat konusu Beşiktaş için çok önemli projeydi. Bugün iznimiz çıktı. Projemiz birkaç gün içinde Anıtlar Kuruluna gidecek. Buradan iznin çıkması halinde Mayıs ayı sonunda ilk kazmayı vurmak istiyoruz. Stat projesi konusunda kuruldan izin çıkmadan detay vermek doğru değil. Yap, işlet, devret modeliyle stadı yapmak istiyoruz. Bu konuda tek şartımız var isim hakkının bizde olması. 15-18 ay, yani 1.5 sezonda stadı yapmayı hedefliyoruz. Beşiktaş'ın tarihi projelerinden birine adım attık.'' -''ÇİZGİYİ AŞAĞI İNDİREMEYİZ''- Quaresma ve Guti'nin yanı sıra Bernd Schuster gibi bir teknik adamı takımın başına getirdiklerini ifade eden Demirören, bundan sonraki süreçte çizgiyi aşağı düşürmemeleri gerektiğini söyledi. Geçmiş dönemlerde transfer ettikleri Kleberson, Ailton, Ricardinho ve Carew gibi oyuncuların da büyük transferler olduğunu anlatan Yıldırım Demirören, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Quaresma camianın istediği bir oyuncuydu. Hayatında Şampiyonlar Ligi dışında başka bir ligde oynamamış Guti gibi transferleri yapmak kolay. Bundan sonrası zor. Çizgimizi aşağı indiremeyiz. Bu başarılı transferleri bütün yönetim kurulu yaptı. Guti'nin Beşiktaş formasıyla verdiği mesajlar çok önemli. Artık herkes 'Beşiktaş'a gelebiliriz' diyor. Bu transferler ülkenin reklamına da katkı yapıyor. İki oyuncumuzun yanı sıra hocamızın yarattığı imaj Türkiye için önemli. Beşiktaş formalı çocukların İspanya'da dolaştığı anlatılıyor. Quaresma'yı iki sene önce getiremezdik. Bu transferlerde Schuster'in katkısı muhakkak olmuştur'' Schuster'in henüz Türkiye'de yeni olduğunu ve altyapılarla ilgili çalışmalara yoğunlaşmadığını ifade eden Beşiktaş başkanı, ''Schuster geldiğinden beri iki kere görüştüm. Hocayla futbol komitesi başkanı ve üyeleri muhatap oluyor. Ben hocayla sadece golf oynamak veya önemli konular için bir araya geliyorum. Artık işleri komitedeki arkadaşlarımız götürecek. Onlar da kademe kademe işleri profesyonellere bırakacaklar'' diye konuştu. Kulübü büyütecek projeler üzerinde çalışacaklarını kaydeden Yıldırım Demirören, ''Kulüp adına arsa alıp inşaatını yapıp satmak gibi düşüncelerimiz var'' dedi. Geçen sezonlarda kendisine yönelik tepkiler konusundaki soruyu ise Demirören, ''Sorunu kendi içimizde çözeceğiz. Zaten çözüm yoluna da girdik. Olaylar beni yıldırmadı. Daha da üstüne eğilip hep beraber düzeltmek için çalışacağız'' diye yanıtladı. -''FUTBOL FEDERASYONU ŞU AN EŞİT MESAFEDE''- Futbol Federasyonu konusundaki bir soru üzerine Demirören, ''Futbol Federasyonu şu an eşit mesafede gözüküyor. Gözükmezlerse kendileri kaybederler. Geçmiş dönemde başkan Mahmut Özgener ile şahsi olayımız olmuştur. Bunlar gelip geçer. Belli yerlere gelmiş insanlarız. Savaşın galibi olmaz. Futbolun başarısı için çalışıyorlar. Hocayı da başarısız olsun diye getirmediler. Yabancı oyuncu ve hocada uyum süreci önemli'' dedi. -KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI TOPLANTISINA KATILMAMASI- Demirören, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına katılmamasına ilişkin sorular üzerine şunları söyledi: ''Ben katılmıyorum. Geçen sezon Fenerbahçe şampiyonluğu kaybettikten sonra Aziz Yıldırım'ın Beşiktaş oyuncusu ile ilgili yaptığı değerlendirmeyi kabul etmiyorum. Kulüpler Birliği başkanlığının sorumluluğu kulüp başkanlığından daha farklıdır. Kendisiyle herhangi bir görüşmem olmamıştır. Rüştü'ye de sonuna kadar yanında olduğumu söyledim. Belli bir süre daha toplantılara katılmayacağım. Yönetim Kurulu olarak karar aldık. Sonuçta ben katılmıyorum ama ikinci başkan ile diğer yöneticiler toplantılara katılıyorlar. Söylenenler Beşiktaş camiasına yapılmıştır. Önce karşı tarafın bazı şeyleri düzeltmesi lazım. Düzeltmiyorsa ben katılmıyorum. Kulüpler Birliği Vakfı başkanlık makamına saygısızlık etmem, ettirmem. Bu tepkimizi Kulüp Başkanı olduğu için değil, Kulüpler Birliği Başkanı olduğu için gösterdik.'' -ARDA TURAN'IN TEPKİSİ- Demirören, Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın kendisine yönelik yapılan yorumlarla ilgili tepkileri konusunda ise ''Arda'ya söylenen sözleri kabul etmiyorum. Birbirimizi kırmadan konuşmak gerekiyor. Ancak Arda da hata yaptı. Aynı kelimeleri kullanan yönetici de hata yaptı. Düzgün bir lisanla konuşup, hatayı göstermemiz gerekiyor. Bu şekilde futbolun değerini kaybediyoruz. Ben de zamanında aynı hataları yaptım. Hepimiz Türk futbolunu oluşturuyoruz. Hataları düzeltmemiz gerekiyor'' diye konuştu. -ŞAMPİYONLUK KONUSU- Beşiktaş Kulübü Başkanı Demirören, şampiyonluk konusunda her zaman üç büyük kulübün iddialı olduğunu ifade etti. Bursaspor'un geçen sezonki şampiyonluğuna rağmen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın her zaman şampiyonluğun en büyük adayı olduğuna dikkati çeken Demirören, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Biz her zaman şampiyonluğun içinde varız. Bursaspor ve Trabzonspor güçlendi. Şampiyonlukta en büyük rakibimiz yine biziz. Hocamız, futbolcularımız, yönetim ve taraftar, hata yapmazsak şampiyonluğu göğüsleriz. Trabzonspor ve Bursaspor'un oynadığı futbolu beğeniyorum. Ancak Beşiktaş olarak bugün herkesin beğendiği futbolu oynuyoruz. Avrupa'da oynamamız bizi yıprattı. Dört aydır durmadan maç yapıyoruz. Üç kulvarda giden tek takım olacağız. Yorulmaya devam edeceğiz.'' Sevilla'da forma giyen Luis Fabiano'nun Beşiktaş'a gelmek istediği yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Demirören, ''Brezilya'nın Dünya Kupası'ndaki en önemli oyuncusuydu. Böyle bir oyuncunun Beşiktaş'a gelmek istemesi nerelere geldiğimizi gösteriyor. Ancak zaten şu an 10 yabancı oyuncumuz var. Sivok da gelecek. Sivok için bir yer açmamız lazım. Sezon başında Fabiano için bir teklifimiz olmuştu. Ancak bu dönem için teklifimiz olmadı'' dedi. Demirören, sezon başında ilgilendikleri, ancak Milan'a transfer olan Robinho'nun mutlu olmadığını bildiklerini, bu konuyu da futbol komitesinin takip ettiğini söyledi. Başkan Demirören, bu sezon olmasa da gelecek dönemlerde UEFA şampiyonluğu yakalayacaklarına inandıklarını da dile getirdi.