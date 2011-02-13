-DEMİRÖREN: BİZLERİ KISKANIYORLAR İSTANBUL (A.A) - 13.02.2011 - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, çok iyi bir futbol takımı oluşturduklarını vurgulayarak, futbol kamuoyunun bu yıldızların altında ezildiğini ve kendilerini kıskandığını savundu. Siyah-beyazlı kulübün 2010 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan başkan Demirören, camia olarak hep beraber hareket etmeleri halinde aşamayacakları engel olmadığını belirterek, ''Bu toplantının sonucunda hep birlikte birlik beraberlik içinde buradan çıkacağız. Çünkü biz Beşiktaşız'' diye konuştu. Türkiye'nin ve dünyanın takımını yarattıklarını kaydeden Demirören, şöyle devam etti: ''Sadece Beşiktaşlılar değil, diğer takım seyircileri de hem kıskanıyor hem gelip maçlarımızı izliyor. Futbol kamuoyu bu yıldızların altında eziliyor, bizleri kıskanıyorlar. Akşam Gazetesi Genel Yayın Müdürü İsmail Küçükkaya, 'Beşiktaş, Fener'in yerini alıyor' diye yazdı. Bir sürü köşe yazarımız Beşiktaş'ın dünya kulübü olduğunu yazdı. O günden itibaren saldırılar başladı. Biz bu saldırıları yeneceğiz, sizlerle beraber yeneceğiz.'' ''Yönetim kurulumuz öyle bir takım yarattı ki, rüya takım'' diyen Demirören, ''Ligdeki yerimiz beklediğimiz yer değil. Ama unutmayın 14 hafta daha var. Neler getireceğini kimse bilemez. Yeter ki şu an oynanan pis oyunlar oynanmaya devam etmesin'' şeklinde konuştu. -''RAHAT BIRAKIN''- Bu sezon 3 kulvarda birden yoluna devam eden tek Türk takımı, IFFHS'nin değerlendirmesine göre dünyanın en iyi 26. takımı, Türkiye'de bu sezon en fazla maç oynayan takım, 30 senelik UEFA Kupası tarihinde attığı toplam golün yüzde 30'unu son 3 ayda atan takım, Avrupa'nın, Asya'nın Amerika'nın takip ettiği, maçlarının naklen verildiği tek takım olduklarını ifade eden Demirören, ''Bizler çıtamızı yükselttik. Türk futbol kamuoyuna diyoruz ki, siz de çıtanızı yükseltin ya da bizleri rahat bırakın yolumuza devam edelim'' dedi. -STAT KONUSU- Şampiyonluklara bedel yeni yapılacak stadın iznini çıkardıklarını anlatan Yıldırım Demirören, şunları kaydetti: ''Belediye Meclisi'nden ve Anıtlar Kurulu'ndan geçti. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tahmin ediyorum ki Mayıs sonunda kazmayı vururuz. Yap-işlet-devret şeklinde yapılacak. Nisan ayı sonunda ihaleye açmayı planlıyoruz. 42 bin kapasiteli olacak. Fulya'da hayal kuruyorsun dediler. Onu yaptık, bunu da yapacağız. Kalıcı eserler vermek istiyoruz. Bir spor kompleksi ve arsanın kazandırılması projemiz var. Şan Ökten Tesisimizin izinleri tamamlanmıştır. Kısa zamanda inşaat tamamlanacaktır.'' -''İYİ ŞEYLER OLMAYA DEVAM EDECEK''- ''Beşiktaş'ta iyi şeyler oluyor ve olmaya devam edecek'' diyen Demirören, sözlerini şöyle tamamladı: ''İyi şeyler oldukça engellemeye çalışacaklar. Bizler kaçmayacağız, azimle, heyecanla buradayız. Sizleri temsil etmeye devam edeceğiz. Unutmayalım, çalışan insanlar hata yapar, bizlerin de hatası oldu. Ama bu hatalar Beşiktaş sevgimizden dolayı oldu.'' Başkan Demirören'in konuşmaları, salondaki kongre üyeleri tarafından zaman zaman alkışlarla kesilerek desteklendi.