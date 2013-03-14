Demirören Beşiktaş'a dava açtı

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, başında olduğu eski yönetimin ibra edilmemesi üzerine, iki yöneticisiyle birlikte mahkemeye başvurdu.

Beşiktaş'ın, geçen şubat ayındaki olağan genel kurulunda, eski başkan Yıldırım Demirören yönetimine ait 1 Ocak-27 Şubat 2012 dönemindeki faaliyetler, idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edilmemişti.

Ayrıca mevcut yönetime, hukuki işlemler için tam yetki verilmişti.

Bu gelişmeyi, şu an Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olan Yıldırım Demirören ile eski yöneticiler Ertunç Soğancıoğlu ve Mehmet Soysal'ın şirket aleyhine dava açmaları izledi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin konuyla ilgili açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Plaftormu'nda (KAP) yer aldı.

Açıklamaya göre, şirketin eski yönetim kurulu üyelerinden Yıldırım Demirören, Ertunç Soğancıoğlu ve Mehmet Soysal, 28 Aralık 2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında haklarında alınan ibra edilmeme kararlarının hükümsüzlüğü ile şahsi kusur ve eylemlerinden dolayı şirkete karşı sorumlu olmadıklarının menfi tespit davası niteliğinde olmak üzere tespiti ve hükmen ibralarına karar verilmesi talepli olarak İstanbul 31. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2013/74 E. sayılı dosyası ile şirket aleyhine dava açtı.

Açıklamada davanın ön inceleme aşamasında olduğu bildirildi.



Yeni bir men cezası riski



Öte yandan futbolculara ve menajerlere vadesi geçmiş borçları bulunduğu için 1 yıl süreyle Avrupa kupalarından men edilen Beşiktaş için, yeni bir ceza riskinin kapıda olduğu belirtildi.

Kulübün, 31 Mart’a kadar 15.6 milyon Euro tutarındaki borcunu ödememesi veya yapılandırmaması durumunda yeni sezonda da Avrupa arenasında boy gösteremeyeceği ileri sürüldü.