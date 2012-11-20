Demirören: Ben olsam FB Devler Ligi'ndeydi

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, “O süreçte ben olsaydım Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne katılırdı” dedi.



Şike davasını değerlendiren Demirören, “Biz hep şunu söyledik. ‘Kulüpler ve kişiler ayrılsın’ dedik. Buna karşı çıkıldı ama geldiğimiz noktada haklı çıktık" dedi.

"Ortada sadece Fenerbahçe yok ki. Gençlerbirliği, İBB, Sivasspor, Eskişehirspor, Bursaspor, Beşiktaş, Trabzonspor’un da bu şike olaylarında adı geçti" diyen Demirören, "Bu takımların hepsinden vazgeçmemiz mümkün mü? Biz onun için kişilerle kurumları ayırdık. Ben bunu Mehmet Ali Aydınlar’a da söyledim ama dinletemedim. Bazı insanların yaptığı olumsuzluklar neden kulüpleri bağlasın ki? O süreçte ben olsaydım, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne katılırdı” diye konuştu.



Sadri Şener'e: Sakin ol



Demirören, Trabzonspor Başkanı Sadri Şener’i şike konusunda uyardığını da söyledi.

Demirören, “Şike sürecinin bir de Trabzonspor boyutu var. Sadri Şener’in zaman zaman çıkışları oluyor. En son kendisiyle konuştum. ‘Sadri Başkan Türk futboluna zarar veriyorsunuz. Biraz daha sakin olmanızı rica ediyorum’ dedim” ifadelerini kullandı.



'Kararımız değişmez'



Demirören şöyle devam etti:

"Şike süreci artık Yargıtay’ın işi. Bu işi kurcalamak ne şahıslara ne de Türk futboluna fayda verir. Bekleyip göreceğiz. Dünyada şikyele ilgili kanun sadece bizde var. Yüzde 1 de olsa UEFA’dan çekincemiz var. Ancak bizim kararımız değişmez. Tahkimin verdiği karar değişmez. Tek bir ricam var; artık kimse şikenin ‘Ş’sini bile konuşmasın. Futbol konuşsun."



'Ünal Aysal'la konuştum'



Galatasaray'ın tutumunu da değerlendiren Demirören, "Şike sürecinde kendisine göre bir yol izledi. Doğrudur, yanlıştır bu beni ilgilendirmez, yorum yapamam. Ancak Adnan Öztürk’ün zaman zaman çok sert açıklamaları oldu. Ünal Aysal’la bu konuyu konuştum. Kendisinden ricacı oldum. O da herhalde Sayın Öztürk’le konuştu ki açıklamalar kesildi. Bakın şimdi kulüpler arasında kavga bitti bir dostluk ortamı oluştu” şeklinde konuştu.