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Spor

Demirören: Bahis olayını çözeceğiz

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye’deki 79 maçta şike şüphesi olduğu iddiasıyla ilgili olarak, ”79 maçlık bahis olayı söyleniyor. Bu neyse Interpol, FIFA, uğraşıp çözeceğiz'' dedi.

05 Şubat 2013 15:19

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Adnan Menderes Havaliamanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde, Yıldırım Demirören, sorular üzerine Avrupa Birliği Polis Teşkilatı’nın (Europol) şike araştırmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şu ana kadar kendilerine iletilen bir şey olmadığını ifade eden TFF Başkanı Demirören, ''FIFA bahisle ilgili her şeyi federasyona muhakkak gönderecektir” diye konuştu.

Demirören, bahis olayıyla ilgili olarak en fazla maç takibinin Türkiye'de olduğunun hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

''Türkiye'de takip edilen 79 maçlık bahis olayı olarak söyleniyor, bildiğimiz kadarıyla. Bu neyse Interpol ve FIFA ile birlikte uğraşıp çözeceğiz. Çok doğru bir şey, ekonomi büyüdükçe bahis olaylarının artması ve kara paranın buraya kayması çok normaldir. Biz de bunu takip etmek zorundayız. Bu tür olayların olmaması için her türlü şeyi yapmamız gerekiyor. Bu federasyonu aşan bir olay, genel olarak bir şeyler yapılması gerekiyor.''

Europol, 680 futbol maçında şike konusunda önemli bulgulara ulaştığını açıklamıştı. Bu maçlardan 79’unun Türkiye’de oynandığı öne sürülmüştü.

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