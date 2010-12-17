Demirören AVM'ye 'törpü' kararı

T24- İstanbul Beyoğlu'nda gökdelen gibi yükselen Demirören AVM'nin projeye uygun olmadığı tespit edildi. Demirören AVM'nin kaçak katları yakılacak.

Erkan Altuğ'un Radikal gazetesinde yayımlanan haberi şöyle:

Biz gazetecilerin en sevdiği cümle: “Haberimiz ses getirdi.” Radikal’in, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde inşaatı süren Demirören Alışveriş Merkezi’nin, dikkat çekici yüksekliğini belge ve fotoğraflarıyla gündeme taşıdığı haberleri ses getirmekle kalmadı, sonuç da getirdi: Binanın, projeye uygun olmadığı tespit edilen katları traşlanacak.



Önce biraz hatırlatma yapalım: İstiklal Caddesi kentsel sit alanıydı ve 2863 sayılı yasaya göre sit alanında yapılacak bir bina, yanında ya da önündeki 1. derece kültür varlığı olarak tescillenmiş bir yapının yüksekliğini geçemezdi. Anıtlar Kurulu’nun, Demirören AVM inşaatına izin veren 2004 tarihli kararında da aynı yasaya vurgu yapılıyordu. Oysa Demirören AVM, yanındaki tescilli bina Serkil Doryan’ın neredeyse iki katı yüksekliğe ulaşmıştı.

Müfettişler de inceliyor



Radikal’in ısrarlı haberleri üzerine Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Biz kurul kararlarını uyguladık. Ama mutsuzum, inceletiyorum” açıklaması yapmış, Kültür Bakanı Ertuğrul Günay da iki müfettiş görevlendirmişti. Demirören Grubu adına Radikal’e bilgi veren Tayfun Demirören ise kanunlara aykırı işlem yapmadıklarını söylemişti.



Radikal’in haberleri İstanbul 2. No’lu Yenileme Kurulu’nu da harekete geçirdi. Kurul üyeleri inşaatta incelemeler yaptı. Ve binanın dikkat çekici bir yüksekliğe ulaşmasının önünü açan kararlarda imzası bulunan Yenileme Kurulu, ‘Demirören AVM inşaatının 2863 sayılı yasaya aykırı olarak sürdüğünü, onaylanan projeye aykırı unsurlar tespit edildiğini’ karara bağladı ve ‘gerekli önlemlerin alınması için’ Kültür Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Belediyesi’ne gönderdi.



Kurulun 8 Kasım 2010 tarihli ve 1888 sayılı kararında hayli ağır ifadeler yer alıyor: “346 pafta 13, 14, 15 parselde devam eden inşaatla ilgili onaylı projeye aykırılıklar tespit edilmiştir. ...yapanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına, ...faaliyetin durdurulmasına, yapının kot kesimi ve kabaresinin projeye aykırı olduğu tespit edildiğinden planların belediyeden istenmesine, onaylı projeye aykırı kat ve cephe kesimlerinin onaylı projeye uygun hale getirilmesine karar verilmiştir.”



Beyoğlu Belediyesi yetkilileri, Radikal’e, kurul raporunun ellerine ulaştığını doğrulayıp ekledi:

“Kurulun raporunu hemen işleme koyduk ve ilgili kişilere ilettik. Projeye aykırı bulunan unsurların yasal süreler içinde projeye uygun hale getirilmesini bekliyoruz.”

Ulaşmaya çalıştığımız Kültür Bakanlığı’ndan ise konuyla ilgili henüz ses çıkmadı.





Projeye aykırı katların yıkılmasına







İstanbul 2 No’lu Yenileme Kurulu’nun 8 Kasım 2010 tarihli raporundan...

346/14 parselde yer alan inşat ile ilgili yapanlar hakkında 2863 sayılı yasanın 65. maddesine göre savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına, 346 pafta 13, 14, 15 parselde devam eden faaliyetin durdurulmasına, yapının kot kesimi ve kabaresinin onaylanan projeye aykırı olduğu tespit edildiğinden planların ilgili belediyeden istenmesine, onaylı projeye aykırı kat ve cephe kesimlerinin onaylı projeye uygun hale getirilmesine karar verilmiştir.

Eski fotoğraflara uygun yükselecekti



Radikal, İstanbul Yenileme Kurulu’nun, Demirören AVM’nin yükseltilmesi kararını verirken gerekçe gösterdiği ‘Geçmişten Günümüze Beyoğlu’ kitabının II. cildinde yayımlanmış (2004-1. baskı) eski fotoğraflara ulaşmıştı. Eski fotoğraflarda, Demirören AVM’nin yapıldığı yerdeki bina, Serkil Doryan’dan sadece bir kat yüksek, yani beş katlı görünüyor. Oysa Demirören AVM’nin şimdiki durumu çok daha yüksek katlı.