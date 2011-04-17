Demirören AVM’ye suç duyurusu

T24 - Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu, Demirören AVM’nin üçte birinin yıkılmasını, kaçak kısımlara göz yumanların yargılanmasını istedi.





Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, bir kısmı kaçak olduğu iddiasıyla soruşturulan İstiklal Caddesi’ndeki Demirören AVM ile ilgili raporunu tamamladı.

Radikal gazetesinin haberine göre bakanlık müfettişlerinin altı aylık çalışması sonrasında ortaya çıkan raporda çarpıcı tespitler bulunuyor.

Raporda inşaatın kaçak kısımlarına göz yuman Yenileme Alanı Koruma Kurulu üyeleri, Beyoğlu Belediye Başkanlığı’nın üst düzey yetkilileri ve Demirören AVM’nin sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Raporda 2004’te 19.000 metrekare inşata izni verilen, ancak yedi yıl içerisinde 50 bin metrekarelik bir inşaat alanına ulaşan AVM’nin üçte birlik kısmının yıkılması da isteniyor. Yine aynı raporda kaçak inşaata göz yuman Koruma Kurulu üyelerinin, bakanlık tarafından görevden alınması da istendi. Ayrıca AVM yapılırken Ağa Camii’nin tahrip olmasına sessiz kalan 2 Nolu Koruma Kurulu üyeleriyle ilgili de bakanlık soruşturma başlattı.

Teftiş Kurulu raporuna göre AVM’nin hem son iki katı hem yer altındaki kısımların bir bölümü hem de arkaya uzanan blokların bir kısmı kaçak. Yeraltında 30 metre derinliğe inen Demirören, bunu yaparken de çevredeki tarihi eserlere zarar vermiş. Raporda Demirören grubu, inşaat yaparken tescilli bazı binaları yıkmak ya da onlara zarar vermekle de suçlanıyor. Bundan dolayı inşaatın hemen yanındaki 500 yıllık Ağa Camii’nde büyük hasar meydana geldi, caminin bir bölümü ibadete kapatıldı. Yine inşaat alanının yakınındaki birçok tarihi eserde çatlaklar oluştu.



Günay: Ranta karşıyım

Konuyla ilgili sorularımızı cevaplayan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, “Ben tarihsel ve doğal dokuya zarar veren, bu dokuyu yıpratan her türlü girişime karşıyım. Her türlü rant alanlarının karşısındayım, gücüm yettiğince elimden geldiğince de bu tür yapılarla mücadele ettim, etmeye de devam edeceğim” dedi.



Adım adım kaçak AVM

Demirören AVM’nin yapımına 2006’da başlandı. AVM ile ilgili 2 Nolu Koruma Kurulu, inşaatın yanındaki Serkil Doryan (Cercle d’Orient) binasının yüksekliğini geçmeyecek şekilde inşaat izni verdi. Ancak 2007’de AVM’nin yapılacağı inşaat alanı, bu kuruldan alınarak Yenileme Alanı Koruma Kurulu’na verildi. Demirören grubu, tadilat projesiyle inşaat alanını 19 binden 38 bine yani iki katına çıkardı. Yenileme Kurulu da bu tadilat projesini onayladı.

Raporda kurulun bu onayının yasalara aykırı olduğu belirtiliyor. Demirören, 39 binlik inşaat alanını da yetersiz bularak alttan, yandan ve üstten genişleme yoluna gitti. Ve inşaat 50 bin metrekareye dayandı. AVM, Beyoğlu’nun en yüksek binalarından biri oldu. İnşaat, yükselirken hem belediye hem de koruma kurulu üyeleri bunu görmezden geldi. Gerçi 2009’da Yenileme Alanı Koruma Kurulu, şikâyetler üzerine karar almış ve kaçak kısımların yıkılması için suç duyurusu istemişti. Ancak karar savcılığa ulaşmadı. Raporda kurul kararını savcıya göndermeyen kurul müdürü hakkında da yasal işlem isteniyor. AVM boy atmaya başlayınca Radikal, bu durumu haberleştirdi ve kurul üyelerinin müdahalesiyle kaçak bazı kısımlar tıraşlandı. Ne kamuoyu ne de bakanlık bundan tatmin oldu!

Herkes Teftiş Kurulu’nun inceleme raporunu bekliyordu. Rapor bir ay önce tamamlandı. Rapor, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın önüne gelince bakanın tespitlere şaşırdığı ve bir kez daha emin olmak için beş kişilik yeni inceleme ekibi kurdurduğu iddia ediliyor. 15 gün önce çalışmalarını tamamlayan yeni komisyonun raporunun da Teftiş Kurulu raporuyla aynı çıkması üzerine Günay, raporu onayladı ve savcılığa gönderdi.