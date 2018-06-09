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DEMİRÖREN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETLERİ SÜRÜYOR (3)

  Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA  Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretleri sürüyor

09 Haziran 2018 17:52

 

Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA 
Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi\'ne taziye ziyaretleri sürüyor. Demirören ailesinin Kanlıca\'da bulunan evine taziyeye gelenler arasında  Eski İçişleri Bakanı AK Parti Milletvekili Efkan Ala ile MHP Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu da yer aldı. Ziyaretin ardından açıklama yapan Ala \"Sayın Demirören marka bir isim bıraktı. Hem Türkiye için hem kendi firması için çok kıymetli bir değerdi. Türkiye\'de de markalara ne kadar ihtiyacımız olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Ailesine baş sağlığı diliyorum ve sabırlar diliyorum. Bu mirasın ne kadar önemli olduğunu, genç nesillerin de dikkatle takip etmesini temenni ediyorum\" dedi.

 Görüntü Dökümü:
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- Ala\'nın görüntüsü
- Ala\'nın açıklamaları
- İhsanoğlu\'nun görüntüsü
- Detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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