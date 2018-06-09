Demirören ailesine taziye ziyaretleri sürüyor (1)

Gülseli KENARLI- Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA - DEMİRÖREN Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi\'ne taziye ziyaretleri sürüyor. Demirören ailesinin Kanlıca\'da bulunan evine sabah saatlerinde taziye ziyaretine gelenler arasında Şevket Sabancı, Demet Sabancı, Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı ve eski UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, Hürriyet Gazetesi yazarı Sedat Ergin ve Emir Sarıgül de yer aldı. Yıldırım Demirören\'in, taziye ziyaretine gelen Şevket Sabancı\'yı uğurladığı görüldü.

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