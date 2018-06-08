DEMİRÖREN AİLESİ TAZİYELERİ KABUL EDİYOR (3)

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ-Can EROK / İSTANBUL (DHA)

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatı nedeniyle Demirören ailesi, Kanlıca\'daki evlerinde taziyeleri kabul ediyor. İş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin taziye ziyareti sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ve eski teknik direktör Mustafa Denizli de ziyaret etti ve başsağlığı dileklerini iletti. İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı da taziye ziyaretinde bulundu.



CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, \"Merhum Erdoğan Demirören Türk sanayisine çok hizmetleri olmuş, çok büyük istihdam yaratmış, o hizmetleri hâlâ devam eden bir memleket insanıydı. Ben de kendisini çok uzun yıllardan beri tanırım. Bugün vefat ettiğini öğrenince programlarından sonra hemen buraya gelme ihtiyacı duydum. Bir süredir tedavi görüyormuş onu da bilmiyordum doğrusu. Yeni öğrendim bunu. Allah rahmet etsin. Ailesine, çalışanlarına, tüm yakınlarına baş sağlığı diliyorum\" dedi.

MUSTAFA DENİZLİ: KENDİSİNE MİNNETTARIM

Eski teknik direktörlerden Mustafa Denizli, \"Çok eski yıllarımdan, futbolculuk yıllarımdan tanıyorum. Oynadığım kulübe büyük yardımları dokunmuş bir insandı. Futbol yöneticiliği var. Beşiktaş\'ta çalıştığım dönemde de çok birlikte olduk.78 yılında tanıştık, Onun bana sevgisi, benim kendisine olan saygım hiç eksilmedi, artarak devam etti. Dün de çok yakın bir arkadaşımı kaybetmiştim. İzmir\'de Ümit Kayahan hocamızı kaybetmiştik. Döndüm, bu haberi aldım. Yaptıkları için kendisine minnettarım. Yardımsever, kendisini düşündüğü kadar başkalarını düşünebilen bir insan. İş dünyasında, spor dünyasında büyük katkıları olan bir insan. Mekanı cennet olsun\" ifadelerini kullandı.

İş insanı Sadettin Saran ise \"Binlerce insana istihdam yaratan önemli bir iş adamıydı. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Oğlu Yıldırım Demirören\'den, eşten dosttan haber alıyorduk. Sürpriz olmadı, bekliyorduk. Başımız sağ olsun\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Hamzaçebi\'nin konuşması

-Denizli\'nin konuşması

-Saran\'ın konuşması

-Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı\'nın evden çıkışı

-Genel ve detaylar