Demirören: 58. maddeyle ilgili karar Federasyon'a aittir

T24

Ankaragücü Başkanı toplantıdan erken ayrıldı



Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı 58. maddeyi görüşmek üzere yaptığı toplantı sona erdi. Kulüpler Birliği Başkanı Yıldırım Demirören toplantının ardından açıklama yaptı. Demirören: 58. maddeyle ilgili karar Futbol Federasyonu'na aittir.' diye konuştu.Demirören'in açıklamalarından satır başları şöyle:"TFF'nin aldığı Genel Kurul kararını Kulüpler Birliği tavsiyesiyle alınmamıştır. TFF, futbolun son dönemdeki durumun tartışmak için bu kararı almıştır.Kulüpler Birliği Vakfı son durumunlardan endişe duymaktadır. TFF'nin özerkliğini sonuna kadar destekliyoruz.- TFF'yi dosyalarlar ilgili kararları tereddütsüz bir şekilde karar almaya davet ediyoruz.- 58. maddede değişiklik yapmak TFF'nin elindedir. Biz Genel Kurul'a birlik olarak katılmaya karar verdik.- Kişi ve kurumlara ceza verilmesi evren hukukla bağdaşmamaktadır. Sürecin sonuna gelinmesi beklenmelidir. Kişi ve kurumların savunmasının ardından bir karar alınmasını daha doğru buluyoruz. "Ankaragücü Kulübü Başkanı Sami Altınyuva, geç katıldığı Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı toplantısından, erken de ayrılarak bir açıklama yaptı.58. maddede değişiklik yapılmasına kulüp olarak karşı çıktıklarını ve bunu da toplantıda söylediğini belirten Altınyuva, şunları söyledi;"Toplantıda gündem belliydi. Bütün kulüp başkanları kendi görüşlerini bildirdi. Ben de kulübüm Ankaragücü olarak, görüşlerimi bildirdim. Toplantıda alınacak karalara saygılıyız. Ankaragücü olarak, 58. maddede değişiklik yapılmasına karşı çıkıyoruz. Bu maddenin değiştirilmemesinden yanayım. Eğer biri şike yapıyor ve bu belgeleniyorsa, cezaların verilmesi tarafındayım. Bu toplantıya bilerek geç geldim ve bilerek erken ayrılıyorum. Bize verilen sözler vardı, Ankaragücü'ne verilen sözler vardı. Daha önceden Kulüpler Birliği'nde Ankaragücü'nün tarihinin en büyük sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu söylemiştim. Kulübün 100 milyon yakın borcu var dedim. Bu konuyla ilgili neler yapabilirsiniz dediğimde hepsi bana destek sözü vermişti. Futbolcularımın parasını ödeyemediğimiz zamanlarda bizden habersiz futbolcularımla görüşülmüş ve anlaşılmış. Elimde futbolcu kalmaz hale geldik. Özellikle başta Eskişehirspor, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe kulüpleri sözlerini tutmadılar ve bizden habersiz futbolcularımla konuşup anlaşmışlar. Tepki olarak geç geldim, erken gidiyorum. Sözünü tutan kulüpler için sözüm meclisten dışarı. Ancak bizim bu durumumuzdan faydalanan bu kulüplere tepki olarak, aynı masada oturmayacağımı ve aynı yolda dahi yürümeyeceğimi söyledim."Başkan Altınyuva ayrıca, "Kulüpler Birliği'nden ayrılacak mısınız? şeklindeki soruya da şu yanıtı verdi;"Bu akşam Yönetim Kurulu toplantısı yapacağım. İkinci bir karar alana kadar bundan sonraki toplantılara katılmayacağız."